ב-1 באוגוסט 2008 הגיע כוח קומנדו של לחופי העיר טרטוס בסוריה, וירה בגנרל מוחמד סולימאן, שאכל ארוחת ערב בבית הקיט שלו. סולימאן, יועץ בכיר לנשיא בשאר אסד, נפגע בראש ובצוואר ומת תוך זמן קצר. האצבע המאשימה הופנתה לישראל. ועכשיו גם נחשף: היא באמת הייתה זו שעמדה מאחורי זה.
ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט חשף בספרו שסולימאן, הרוח החיה מאחורי הכור הסורי שהופצץ בדיר א-זור כפי שהוא מתאר אותו, חוסל על ידי לוחמי צה"ל. "ביום שבו סלימאן חוסל הגיחו מן המים לוחמים שלנו, צלפים מיומנים", תיאר אולמרט. "הוא ואורחיו ישבו במרפסת, והלוחמים התקרבו בחסות העלטה למרחק של 150 מטר משני צדי המרפסת, וזיהו אותו בוודאות. אף על פי שהיו לא מעט אנשים על החוף, איש לא הבחין בהם. כשניתנה הפקודה, נורו שלושה כדורים לעברו של סלימאן, פגעו בעורפו ‑ וראשו נשמט לאחור. מיד לאחר מכן נסוגו הלוחמים בחזרה לקו המים, בדרכם אל הסירה שאספה אותם".
באופן פומבי, המשטר הסורי של אסד העדיף לשתוק אחרי ההתנקשות בסולימאן. היחיד שהרשה לעצמו להתייחס לכך היה מזכ"ל חיזבאללה, חסן נסראללה, שאמר לעיתונאים כמה חודשים לאחר מכן שישראל אחראית לחיסול בעקבות חלקו במלחמת לבנון השנייה.
באתר The intercept פורסמו ב-2015 מסמכים אותנטיים כביכול של המודיעין האמריקני, המאששים את העובדה שמי שביצעה זאת הייתה שייטת 13 של חיל הים. האתר הוקם כפלטפורמה לפרסום הגילויים של המדליף אדוארד סנואודן. המסמך, של הסוכנות לביטחון לאומי של ארה"ב, הודלף על ידי איש ה-NSA לשעבר. הוא היה אישור רשמי ראשון לכך שמדובר היה במבצע ישראלי, וסתם את הגולל על ספקולציות שלפיהן סולימאן נרצח במסגרת סכסוך סורי פנימי עם גורמי משטר אחרים.
בספרו תיאר אולמרט את סולימאן כ"איש אמונו הקרוב ביותר של אסד וידידו הקרוב, קצין לשעבר בצבא הסורי, בן העדה העלאווית ‑ כמו הנשיא אסד. היה לו משרד בארמון, סמוך ללשכתו של אסד. בניגוד לאחרים, הוא ידע הכול".
לדבריו, "בעוד שר ההגנה והרמטכ"ל הסורים לא ידעו כלל על קיומו של הכור, סולימאן היה הרוח החיה מאחורי הפרויקט. הוא זה שעמד מאחורי העסקה הרגישה, המסוכנת והמורכבת עם צפון קוריאה. הוא גם זה שעמד מאחורי המהלך המתוחכם שנועד להסתיר את קיומו של הכור במשך שנים.
"סולימאן היה אחראי לכל המערך הלוגיסטי שהתלווה להקמת הכור, שלט בהכנסת החומרים ודאג אישית שייעודם וטיבם לא ייחשפו. ידו היתה בכול. חודש לפני התקיפה הוא קיבל מאסד מכונית מרצדס חדשה כאות הוקרה על תרומתו להקמת הכור", כתב רה"מ לשעבר.
ב-2010 דיווח "הגרדיאן" הבריטי כי סוריה חשדה אז שישראל עומדת מאחורי ההתנקשות, אולם כאמור היא לא התבטאה בנושא פומבית. הדיווח התבסס על מברק שהודלף לאתר "ויקיליקס", שאותה שלחו שגרירות ארה"ב בדמשק למחלקת המדינה יומיים לאחר מכן. "שירותי הביטחון הסוריים כיתרו במהירות את הזירה וערכו חיפושים ברחבי השכונה שבה אירע הירי", נכתב בו.
לפי המברק, ישראל הייתה החשודה הברורה והמיידית בחיסול: "שירותי הביטחון הסוריים מודעים היטב לכך שעיר החוף טרטוס תיתן לפעילים ישראלים גישה נוחה יותר מאשר מקומות פנימיים יותר, כמו דמשק. סולימאן לא היה ידוע מאוד, והשימוש בצלף מצביע על כך שהמתנקש ידע לזהות אותו ממרחק".
עיתונאים סוריים נדרשו שלא לדווח על המקרה, ובדיווחים הראשונים לא הייתה ברורה זהותו של הנרצח. אבל בממשל האמריקני ידעו היטב במי מדובר. במסמך סודי שנכתב כמה חודשים לפני כן צויין כי מדובר ב"יועץ מיוחד של נשיא סוריה לנשק אסטרטגי ולרכישת אמצעי לחימה". בישראל דווח כי בנוסף, הוא שימש כקצין המקשר בין אסד לחיזבאללה.