התקרית המפתיעה בשער יפו: תושב ירושלים שהגיע הבוקר (ראשון) לברך את התיירים המבקרים בשערי העיר העתיקה בירושלים נותר המום, כששתי תיירות מטורקיה השיבו בצעקות - "זה הבית שלי. אתה ברוך הבא". צפו בתיעוד:
האירוע הקצר מגיע בצל העיסוק הגובר של טורקיה בניסיון להעמיק את השפעתה בבירה הישראלית, בעזה ובזירה הפלסטינית בכלל. רק בחודש יולי האחרון נחשף ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" ספר רשמי שפורסם על-ידי מינהלת התקשורת בנשיאות טורקיה, שעוסק בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובתפקידה של אנקרה. הספר "הסוגייה הפלסטינית שלנו", שבו 769 עמודים, מציג את ישראל כמי ש"מבצעת רצח עם ופשעי מלחמה". הציונות מוזכרת בו כשורש הסכסוך, ובפרק מיוחד מצוטטות בו הצהרות בכירי חמאס תחת הכותרת "המאבק נגד הדיכוי הישראלי".
על פי הדוח החדש של מרכז ירושלים למדיניות יישומית (JCAPׂ), העוסק בספר, האסטרטגיה הטורקית אינה מתמקדת בעימות צבאי ישיר עם ישראל, אלא בפעילות דיפלומטית, משפטית ותודעתית. בין היתר מדובר בקידום הליכים נגד ישראל בבתי הדין הבינלאומיים, הפעלת לחץ מדיני והסברתי והרחבת מעורבותה של טורקיה בסוגיה הפלסטינית.
המאבק על מידת ההשפעה הטורקית מתנהל במקביל גם סביב עתידה של רצועת עזה. טורקיה מבקשת להיות שחקן משמעותי בעיצוב היום שאחרי ברצועה, ובישראל מתנגדים לאפשר נוכחות של חיילים טורקים בכוח הבינלאומי שאמור לפעול בעזה. וכך, בזמן שבין ירושלים לאנקרה מתנהל מאבק רחב בהרבה על השפעה, ריבונות ועתיד האזור, שתי תיירות טורקיות שהגיעו הבוקר לשער יפו סיפקו גרסה ישירה הרבה יותר.
לדברי השגריר בדימוס רן ישי, ראש אגף המחקר במרכז ירושלים למדיניות יישומית, "האירוע בשער יפו בירושלים, שאינו ראשון מסוגו בו תיירים טורקים מסתובבים בירושלים בתחושת בעלות כוזבת המקבלת השראה מהתנהגותו של ארדואן, ממחישה ביתר תוקף את הצורך ביישום ההמלצה לשלול אשרות מתיירים טורקים שנכנסים לישראל עד שיושתתו היחסים בין שתי המדינות על תשתית מעודכנת, בראש ובראשונה ביטול צווי המעצר שהוציאה טורקיה נגד בכירים ישראלים וביטול תמיכתה בפניות נגד ישראל לבית הדין הלאומי בהאג".
יו"ר המרכז, חיים סילברשטיין, הוסיף: "התיירים האיסלאמסיטים מטורקיה מסוכנים ומוסתים נגד ישראלים. דינה של הקבוצה הזו היא יציאה מיידית משטחי ישראל וטובה שעה אחת קודם".