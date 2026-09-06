האירוע הקצר מגיע בצל העיסוק הגובר של טורקיה בניסיון להעמיק את השפעתה בבירה הישראלית, בעזה ובזירה הפלסטינית בכלל. רק בחודש יולי האחרון

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