הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, פרסם הבוקר (שני), ביום הזיכרון הממלכתי ל-7/10, פקודת יום לציון שלוש שנים ל טבח , ובה התייחס למחדל שהוביל למתקפת חמאס, לזכר הנרצחים והנופלים, לגבורת הלוחמים והאזרחים וללקחים שעל צה"ל להפיק מהאירועים. היום מציינת המדינה את הטבח בטקסים ממלכתיים, ודגל המדינה הורד לחצי התורן. פורום מטכ"ל ציין את הבוקר בבסיס זיקים, שם הורד הדגל גם כן לחצי התורן.

גלריה ( צילום: דוברות צה"ל )

הדגלים בחצי התורן בבית הנשיא, הבוקר ( צילום: בית הנשיא )

כבר בפתח דבריו כתב זמיר באופן מפורש כי "צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל". בהמשך הדגיש כי מחובתו של הצבא לתחקר את אירועי 7 באוקטובר ולוודא שהלקחים אכן מיושמים, והצהיר כי צה"ל לא יאפשר עוד לאויביו להתעצם באין מפריע. זהו נוסח פקודת היום המלאה של הרמטכ"ל:

"חיילי צה"ל ומפקדיו, בסדיר ובמילואים ואזרחים עובדי צה"ל. בשבעה באוקטובר, יום שמחת תורה תשפ"ד, נפרצו גבולותינו במתקפה עקובה מדם על אזרחי ישראל. צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. בין שדות החיטה, המטעים, בתי הקיבוצים וערי הנגב המערבי - במקומות שבהם ניטעו שורשים של חיים והתיישבות - זרע האויב אש, הרס וחורבן. דרכים שחיברו בין קהילות הפכו לצירי לחימה, שדותינו היו לזירות קרב ובתים של משפחות הפכו למוקדי טבח וחטיפה.

"היום, במלאות שלוש שנים, אומה שלמה מרכינה את ראשה ומתאבלת. אנו זוכרים את האזרחים שנרצחו בבתיהם; את הצעירות והצעירים שיצאו לרקוד ולא שבו; את מי שנחטפו ונרצחו בשבי; את הלוחמים והלוחמות ואת החיילים שנפלו; את אנשי כוחות הביטחון, את כיתות הכוננות וההצלה שיצאו אל התופת ונפלו בקרבות. אנו עומדים לצד הפצועים ונפגעי המלחמה ומחבקים את המשפחות השכולות.זכר הנופלים והנרצחים יעמוד לנגד עינינו ויזכיר לנו את גודל האחריות המופקדת בידינו. גבורתם, מסירותם והרעות שגילו הן חלק ממורשתנו. נישא את סיפוריהם ונחנך לאורם דורות של מפקדים. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שהפקיד בידינו העם.

"מתוך אותו בוקר קשה התגלתה גבורתו של דור. עם ישראל, על כל גווניו, התייצב להגן על הבית ולהשיב את הביטחון. חיילי צה"ל ומפקדיו בסדיר ובמילואים הסתערו אל מול האש ונלחמו ללא לאות. אנשי המילואים עזבו פעם אחר פעם את משפחותיהם והתייצבו בכל מקום שבו נדרשו. עובדי צה"ל התייצבו במקום עבודתם גם מעבר לשעות הרגילות, נכונים לכל משימה, כדי לסייע למאמץ המלחמתי. ברגעים הקשים ביותר התגלו הלכידות והמופת של החברה הישראלית - עם הנחלץ לעזרת בניו ובנותיו, נאבק על תקומתו ואינו מותיר איש מאחור. זוהי רוח הניצחון; הרוח שאויבינו לעולם לא יוכלו לשבור.

הרמטכ"ל: "לא נאפשר לאויבינו להתעצם באין מפריע". לוחמי צה"ל בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

"מהיום ההוא יצאנו למערכה ממושכת. נלחמנו בזירות קרובות ורחוקות, הגנו על יישובים ועל גבולות, פגענו באויבינו והשמדנו יכולות שאיימו על אזרחי ישראל. חילצנו והשבנו חטופים. השתנינו ופיתחנו דרכים חדשות להתמודד עם האיומים, לא נאפשר לאויבינו להתעצם באין מפריע; נזהה איומים בעודם מתהווים ונכה בהם בנחישות ובעוצמה. חיילי צה"ל ומפקדיו, אתם הגיבורים שניצבים על משמר הארץ - המגן הנפרס על אזרחיה והחרב המונפת מול אויביה. זוהי זכות וגאווה בעבורי כרמטכ"ל להוביל את צבא גיבורי ישראל.

"נישא עימנו את זיכרון הנופלים ואת לקחי שבעה באוקטובר ונבנה עתיד שבו אזרחי ישראל יחיו בביטחון בארצם. כצבא העם, נוסיף לשרת יחד, נבנה את כוחו של צה"ל לקראת המבחנים הבאים שעוד נכונו לנו, נשמור על ערכיו ועל רוחו ונוביל לניצחון. נבטיח כי העם הזה, ששב לארצו, לא ייעקר ממנה עוד לעולם. זוהי חובתנו לנופלים, אחריותנו כלפי אזרחי ישראל ושבועתנו לדורות הבאים: עם ישראל חי! יהי זכר הנופלים ברוך".

האירועים היום יצוינו בשני טקסים ממלכתיים: הטקס הראשון שינוהל על ידי משרד הביטחון יתקיים ב-11:00 בבוקר ברחבת גדולי האומה בהר הרצל, במעמד ראשי המדינה: נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ שגם צפויים לנאום, וכן הרמטכ"ל אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה דני לוי, ראש השב"כ דוד זיני, ראש המוסד רומן גופמן, שרי הממשלה ונציגי משפחות שכולות.

הטקס השני ייערך בשעה 14:00 באותו היום באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים, במעמד ראשי המדינה, ויכלול גם הוא נאומים.