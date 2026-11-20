אנשי מד"א שהגיעו למקום גם העניקו טיפול רפואי לאישה בת 80 במצב בינוני עם סימני שאיפת עשן, ופינו אותה לבית החולים זיו שבצפת. חובש רפואת חירום במד"א, ידידיה הלוי, סיפר כי "כשהגענו למקום חברנו לכוחות הכיבוי שחילצו מתוך דירה אישה כבת 80 כשהיא במצב בינוני וסובלת משאיפות עשן. בנוסף אליה, חולץ אלינו גבר כבן 80 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. ערכנו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלו הייתה קשה מדי ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
בעקבות מותו של הקשיש בשריפה, הנחה מפקד מחוז צפון בשירותי כיבוי והצלה, טפסר יאיר אלקיים, על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת המקרה.
רב רשף דרור בוחניק, מפקד האירוע מסר כי "מיד כקיבלנו את הקריאה יצאנו למקום בכוח מתוגבר. בדרך ראינו עשן רב יוצא מחלונות הבית, וכשלוחמי האש חדרו לדירה הם ביצעו פעולות כיבוי וסריקות שבמהלכן איתרו את הלכוד ללא רוח חיים. אני קורא לציבור להתקין גלאי עשן בבתים".
מכבאות והצלה לישראל נמסר: "אנו שבים ומפצירים להתקין גלאי עשן בכל בית. גלאי עשן מתריע כבר בשלבים הראשונים של השריפה, מאפשר לדיירים להימלט בזמן ועשוי להציל חיים".
במקביל, בשעה 02:18 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על שריפה במג'ד אל-כרום. צוותי מד"א פינו לבית החולים לגליל בנהריה גבר בן 55 במצב קשה משאיפת עשן, ועוד חמישה נפגעים באורח קל. בנוסף פונה לבית החולים זיו בצפת גבר כבן 30 שנפל מגובה של כחמישה מטרים בשריפה.
הפרמדיקית רוני מורג סיפרה על השריפה במג'ד אל-כרום: "כשהגענו למקום חברנו לכוחות הכיבוי שהוציאו אלינו נפגעים מתוך השריפה. אחד מהם היה גבר בן 55 שסבל משאיפת עשן. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים והוא פונה לבית החולים כשהוא במצב קשה".