אנשי מד"א שהגיעו למקום גם העניקו טיפול רפואי לאישה בת 80 במצב בינוני עם סימני שאיפת עשן, ופינו אותה לבית החולים זיו שבצפת. חובש רפואת חירום במד"א, ידידיה הלוי, סיפר כי "כשהגענו למקום חברנו לכוחות הכיבוי שחילצו מתוך דירה אישה כבת 80 כשהיא במצב בינוני וסובלת משאיפות עשן. בנוסף אליה, חולץ אלינו גבר כבן 80 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. ערכנו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלו הייתה קשה מדי ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".