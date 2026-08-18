התפתחות נוספת בפרשת הרצח: חמישה חשודים נעצרו אתמול והיום (שלישי) בפרשת רצח אלדר דיין בן ה-23 מדימונה. במשטרה אמרו כי הם היו מעורבים בקטטה שקדמה למותו, ולפי החשד באותה קטטה הם בעטו בראשו של דיין וגרמו לדימום בראשו שייתכן שהוביל בסופו של דבר למותו. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם בשמונה ימים.

החבורה שעימה דיין וחבריו התקוטטו בנחל הירקון בפתח תקווה, לאחר שתיאמו להיפגש במקום, כללה חמישה אנשים. לאחר ששניים מהם נעצרו אתמול, המשטרה הודיעה על מעצרם של שניים נוספים היום. במהלך דיון הארכת המעצר, נעצר החשוד החמישי - שעד כה היה בבריחה.

אלדר דיין והזירה ( צילום: באדיבות המשפחה )

עורכי הדין רודה ופורר מחוץ לאולם בית המשפט





מהחקירה עולה כי במהלך התגרה שהתפתחה בין שתי החבורות, דיין וחבריו נכנסו לרכב שעימו הגיעו למקום ובמהלך מנוסתם דרסו אחד שנפצע באורח קל. הארבעה כבר נחקרו במשטרה בעבר בשל הקטטה, אך לא הוטח בהם עד כה קשר לרצח דיין. כעת המשטרה עצרה אותם בשנית, וכן את החשוד החמישי.

במסגרת חקירת הפרשה נעצרו עוד לפני כן שני חשודים, עומרי פרץ ומקסים ברברמן, חבריו של דיין. בחקירה תיאר כל אחד משני החשודים תמונה שונה. אחד אמר שהם הוכו - כנראה על ידי זרים - בעוד שהשני הכחיש.

צילום: יח"צ

עו"ד שי רודה, סנגורו של אחד החשודים, מסר: "המשטרה מדברת בשני קולות, מצד אחד מייחסת למרשי מעשה אלימות שגרם למותו של אלדר דיין ז"ל, ומצד שני לא מייחסת לו עבירת המתה. מרשי כופר שהיכה בכלל את אלדר דיין ז"ל, בטח שגרם למותו. אני מאמין שביום חמישי הקרוב ישתחרר ממעצרו".

פרשת היעלמותו של הצעיר מדימונה - שהפכה לאחר מכן לפרשת רצח - הסעירה את המדינה. ב-16 ביולי יצא דיין לבילוי עם חבריו פרץ וברברמן, וכמה שעות לאחר מכן שוחח והתכתב עם אחותו וחברתו ואמר להן "בלגן, נדבר", ומאז נעלמו עקבותיו. בחודש שעבר נמצאה בפתח תקווה מכונית נטושה עם השמשה המנופצת, שבה היה דיין, ואותרו בה גם כתמי דם.

שלושה שבועות בדיוק לאחר הקשר האחרון שיצר עם חברתו זוהתה גופתו, כ-200 מטר מהמקום שבו ננטשה המכונית. אותם שני חברים נעצרו בחשד לרצח דיין, וכעת חמישה נוספים עצורים בחשד למעורבות בקטטה שקדמה לכך.

איתור גופתו של אלדר דיין ( צילום: דוברות המשטרה )





עו"ד אריאל שמול, בא כוחו של אחד החשודים, מסר: "ראשית, אני מבקש להשתתף בצערה הכבד של משפחתו של אלדר דיין ז"ל. לצד זאת, חשוב להבהיר כי קיים פער משמעותי בין הכותרות שפורסמו לבין התמונה הראייתית שהוצגה עד כה בבית המשפט. מרשי כבר נחקר בפרשה ושוחרר, ורק בחלוף כשבועיים נעצר מחדש. מאז האירוע ועד למציאת הגופה חלפו כשלושה שבועות, כאשר לאחר המפגש בין החבורות המנוח המשיך בדרכו עם חבריו ואף תועד בהמשך בתחנת דלק. נכון לעת הזו, לא הוצגה ראיה הקושרת בין מעשיו של מרשי לבין מותו של המנוח. מרשי מכחיש בתוקף כל קשר לגרימת מותו של אלדר דיין ז"ל".