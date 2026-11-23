מערכות המשמשות להעברת מסרים ומידע מבצעי לשוטרים, ובהן מערכת ״מיסרונט״, הושבתו בעקבות מה שמוגדר במשטרה כ"אירוע טכנולוגי מורכב". במשטרה אומרים כי הוחלט להשבית באופן יזום אפליקציות משטרתיות מחשש לדליפת מידע רגיש ומסווג, והמשמעות היא פגיעה משמעותית ביכולת להעביר בזמן אמת מידע מבצעי, דיווחים והנחיות לשוטרים בשטח.

מערכות המשמשות להעברת מסרים ומידע מבצעי לשוטרים, ובהן מערכת ״מיסרונט״, הושבתו בעקבות מה שמוגדר במשטרה כ"אירוע טכנולוגי מורכב". במשטרה אומרים כי הוחלט להשבית באופן יזום אפליקציות משטרתיות מחשש לדליפת מידע רגיש ומסווג, והמשמעות היא פגיעה משמעותית ביכולת להעביר בזמן אמת מידע מבצעי, דיווחים והנחיות לשוטרים בשטח.

מערכות המשמשות להעברת מסרים ומידע מבצעי לשוטרים, ובהן מערכת ״מיסרונט״, הושבתו בעקבות מה שמוגדר במשטרה כ"אירוע טכנולוגי מורכב". במשטרה אומרים כי הוחלט להשבית באופן יזום אפליקציות משטרתיות מחשש לדליפת מידע רגיש ומסווג, והמשמעות היא פגיעה משמעותית ביכולת להעביר בזמן אמת מידע מבצעי, דיווחים והנחיות לשוטרים בשטח.

בעקבות האירוע, כ-100 אלף אנשי משטרה יידרשו לרענן את סיסמאות ההתחברות שלהם למערכות המשטרתיות. מדובר במהלך חריג בהיקפו, שנועד להגביר את אבטחת המידע בארגון. במקביל, אגף הטכנולוגיה והתקשוב (אטו״ב) נערך לשנות את אופן הכניסה לאפליקציות ולהפיץ לשוטרים סרטוני הדרכה והנחיות.

בעקבות האירוע, כ-100 אלף אנשי משטרה יידרשו לרענן את סיסמאות ההתחברות שלהם למערכות המשטרתיות. מדובר במהלך חריג בהיקפו, שנועד להגביר את אבטחת המידע בארגון. במקביל, אגף הטכנולוגיה והתקשוב (אטו״ב) נערך לשנות את אופן הכניסה לאפליקציות ולהפיץ לשוטרים סרטוני הדרכה והנחיות.

בעקבות האירוע, כ-100 אלף אנשי משטרה יידרשו לרענן את סיסמאות ההתחברות שלהם למערכות המשטרתיות. מדובר במהלך חריג בהיקפו, שנועד להגביר את אבטחת המידע בארגון. במקביל, אגף הטכנולוגיה והתקשוב (אטו״ב) נערך לשנות את אופן הכניסה לאפליקציות ולהפיץ לשוטרים סרטוני הדרכה והנחיות.

מערכת ״מיסרונט״ משמשת להעברת הודעות, עדכונים ומידע מבצעי בין שוטרים ומפקדים. השבתתה פוגעת באחד מאמצעי התקשורת הפנימיים של המשטרה, שבאמצעותם מועבר מידע לכוחות הפועלים בשטח. בעקבות ההשבתה, השוטרים הונחו להשתמש באמצעים שונים כדי לקבל עדכונים והנחיות.

מערכת ״מיסרונט״ משמשת להעברת הודעות, עדכונים ומידע מבצעי בין שוטרים ומפקדים. השבתתה פוגעת באחד מאמצעי התקשורת הפנימיים של המשטרה, שבאמצעותם מועבר מידע לכוחות הפועלים בשטח. בעקבות ההשבתה, השוטרים הונחו להשתמש באמצעים שונים כדי לקבל עדכונים והנחיות.

מערכת ״מיסרונט״ משמשת להעברת הודעות, עדכונים ומידע מבצעי בין שוטרים ומפקדים. השבתתה פוגעת באחד מאמצעי התקשורת הפנימיים של המשטרה, שבאמצעותם מועבר מידע לכוחות הפועלים בשטח. בעקבות ההשבתה, השוטרים הונחו להשתמש באמצעים שונים כדי לקבל עדכונים והנחיות.