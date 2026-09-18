החשוד בירי טיל לאו שנגנב מצה"ל לעבר מתחם מגורים של משפחת פשע: בן 16

חקירה מהירה של המשטרה הובילה למעצרו של הנער בחשד לירי הטיל בג'לג'וליה. הוא שוחרר בתנאים מגבילים. בפשיטה על מתחם אחר בעיר נתפסו שני אקדחים שהוסלקו במטבח ובעליית הגג