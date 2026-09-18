המאבק בסכסוכי הדמים בחברה הערבית ובזליגת אמצעי לחימה מצה"ל: המשטרה עצרה נער בן 16 בחשד לירי טיל לאו שנגנב מצה"ל לעבר מתחם מגורים בג'לג'וליה שבשרון שבו מתגוררת משפחת פשע. מהירי שהתרחש ביום רביעי לא היו נפגעים. הנער הובא לבקשת המשטרה לבית משפט השלום בכפר סבא, שם הוחלט על שחרורו בתנאים מגבילים.
במסגרת החקירה נגד מחוללי הפשיעה וסכסוכי הדמים באזור, פעלו שוטרי תחנת כפר קאסם, בהם בלשי וחוקרי המודיעין של התחנה, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי ומג"ב בכמה מתחמים בג'לג'וליה בהתאם לצווים שיפוטיים.
במהלך חיפוש באחד המתחמים חשפו הכוחות אקדח מסוג ברטה שהוסלק בדופן כפולה במטבח ואקדח מסוג FN שהוסלק בעליית הגג. בנוסף נתפסו מחסנית תוף, מחסניות נוספות ותחמושת.
במקביל, בחיפוש נוסף שביצעו הכוחות במתחם אחר בעיר, בסיוע אמצעים הנדסיים, נתפסו 14 מצלמות ובכללן כאלה שחולשות על המרחב הציבורי. המצלמות נתפסו והועברו להמשך מיצוי חקירתי בתחנת כפר קאסם.
לאחר ירי הטיל שנגנב מצה"ל הגיעו לזירה כוחות רבים ממשטרת כפר קאסם. הם ערכו סריקות באזור, ובמקביל אספו ממצאים וראיות מהזירה.