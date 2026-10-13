נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון ממשיה בשיתוף המודיעין עם אוקראינה במסגרת מלחמתה מול רוסיה, על רקע דיווחים על איומים אמריקניים כלפי קייב שתפסיק את השיתוף, ואמירה של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי שארצו לא עודכנה "על ידי השותפים שלנו" על מטח טילים בליסטיים מרוסיה. "אנחנו מסייעים להם, משתפים מודיעין", טען טראמפ, "אנחנו רוצים שהמלחמה תסתיים ועובדים על כך". הוא נשאל גם על ההסכם שעליו הכריז לקניית סולר רוסי, שזכה לביקורת מצד מחוקקים משתי המפלגות. לדבריו, "זה הסכם סולר, לא עבורנו, זה ישוחרר לעולם ולא אלינו".