שר החוץ גדעון סער טס לניו יורק לנסיעה חשאית, לטובת פגישה משולשת בניו יורק עם שר החוץ של מרוקו נאסר בוריטה, ושגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ, שהתקיימה היום (רביעי). לישראל ומרוקו כבר יש יחסים דיפלומטיים רשמיים, וכעת נטען כי יהיה "שדרוג" ביחסים.

בוריטה, וולץ וסער. "משדרגים יחסים" ( צילום: משרד החוץ )

סער גם צפוי להיפגש עם שר החוץ בוריטה לפגישה בארבע עיניים. מטעמו נמסר כי בפסגה המשולשת חזרו והתחייבו שלוש המדינות על שורה של צעדים לשדרוג יחסי ישראל-מרוקו, שכוללים בין היתר, שדרוג היחסים הדיפלומטיים, העלאת דרג הנציגויות בשתי המדינות לשגרירויות ומינוי שגרירים.

"ישראל ומרוקו הסכימו להשלים, עד סוף שנת 2026, הסכמים בדבר הגנה על השקעות ומניעת כפל מס, אשר יקלו על השקעות הדדיות ויסייעו בקידום הקשרים הכלכליים והעסקיים בין העמים והמדינות", נמסר.

בנוסף, סוכם על הרחבת הטיסות הישירות בין ישראל למרוקו, כך שיכללו גם טיסות של חברות תעופה מרוקניות, שלפי סער יתבצעו כבר בשבועות הקרובים. "עוד סוכם בפסגה על קיום ביקורים הדדיים רמי דרג מצד שתי המדינות בחודשים הקרובים", צוין בהודעה.

הפסגה היום התקיימה למחרת אירוע שאירח אתמול השגריר וולץ במעונו לרגל שש שנים לחתימת הסכמי אברהם. באירוע השתתפו נציגי איחוד האמירויות הערביות, בחריין, מרוקו, קזחסטן, ישראל וארה״ב.

"לידידות בין העם המרוקני לעם היהודי שורשים עמוקים והיסטוריה מפוארת", מסר סער. "ההצהרה שעליה חתמנו היום מפרטת דרכים מעשיות לשדרוג הקשרים בין ישראל למרוקו לטובת שני העמים ואנו נשקוד על מימושה".