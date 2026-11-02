מחנה השינוי (או מחנה איזנקוט) די סולד מהכינוי שדבק בו - מחנה הרל"ב, מחנה רק לא ביבי. אבל נדמה שבימים האחרונים מתרבים בו הקולות שמצדיקים את השם.

( צילום: טל שחר )

רל"ב הוא אחיו התאום וההופכי של הביביסט, זה שמצביע לנתניהו בכל מחיר. נטול אידאולוגיה, שטוף מוח ומוכן לכל תירוץ שיכשיר את ההצבעה לביבי גם לאחר שסע, טבח, קטאר, מתנות, שקרים והשתמטות.

הרל"ב שטוף שנאה באותה המידה. הוא יקבל כל הפרת הבטחה, יישב עם המשותפת, יעניק פטור גורף לחרדים ויגן על סרבנים רק על מנת להיפטר משלטונו של נתניהו. שני מחנות, תהום פעורה והתנהגות כיתתית זהה לחלוטין, תיכף יגיעו פה התגובות המנאצות, החלולות, הבטוחות כל כך בצדקת דרכן, והכה חסרות מודעות למצוקתן.

סבל התיקו המוזר שנכפה עלינו בבחירות האחרונות מוציא ממחילותיהם את קולות הרל"ב הנפסדים ביותר. בשם סילוקו של נתניהו מהשלטון, גם אם יהא זה סילוק זמני שבסופו נצא שוב לבחירות שבסופן תקום ממשלת נתניהו חזקה אף יותר, מתגברים הקולות הדוחקים באיזנקוט לקפוץ אל פי התהום, קפיצת ראש.

"אל תפחד גדי", הם אומרים. "ניצחנו, הכרענו, קום וצור ממשלה גם במחיר בגידה בבוחריך, בערכיך".

הם מפצירים באיזנקוט לחבור ליהדות התורה, למפלגה שבוחריה מפזמים את המנון "נמות ולא נתגייס", זה מחיר נסבל, אפילו פעוט בעיניהם, העיקר להעיף את ביבי ולעזאזל הערכים, למי איכפת מחוק הגיוס, שייטחנו המילואימניקים, שיקרסו להם העסקים והמשפחות, העיקר שניצחנו. גם אם איזנקוט יבחר שלא להקשיב לעצות האחיתופל, הנזק של קולות הרל"ב כבר מתהווה, העם רואה את הקולות, המחנה מרגיש את הצביעות ואת הגועל.

שלוש שנים מכרתם לנו אגדה על "ברית המשרתים", קמפיין שלם עשיתם על חובת הגיוס, והנה עכשיו, על מפתן השלטון והשררה, אתם משליכים את ערך השותפות בנטל - או שמא מלכתחילה היה הכל רק הונאה.

מה הטעם להחליף את ביבי אם בעצם אקט ההחלפה עצמו הוא לאמץ את מנהגיו והתנהלותו?

"אל תפחד גדי", הם אומרים. "ניצחנו, הכרענו, קום וצור ממשלה גם במחיר בגידה בבוחריך, בערכיך"

במה עדיף גדי השקרן לו יבגוד באמון מצביעיו על פני נתניהו, במה עדיפה ברית גדי-חרדים למען השתמטות על פני דיל זהה של נתניהו-גולדקנופף.

טרפת הרל״ב מוציאה אנשים מדעתם, בשם הגוש הקדוש מוכנים "משפיעני אולפנים" ואדמו"רי הציוצים להפוך את גדי לביבי ואת עצמם לברדוגואים.

הטיעון המוביל בשבוע האחרון הוא "תחשבו מה ביבי היה עושה אם המצב היה הפוך", זהו טיעון כל כך מופרך, כל כך נפסד, אין בו תבונה, אין בו תקווה, אין בו כלום מלבד שנאה ואובדן דרך.

מי שרוצה להחליף את נתניהו, את צורת המחשבה והפעולה שלו, עדיף שלא ישאף לחקות אותו. בשם הדחתו של נתניהו מוכנים כהני השמאל לשבט את איזנקוט למודל גולנצ'יק של תככנות ובוגדנות ערכית.

הניצחון הגדול של נתניהו יהיה אם איזנקוט ייכנע, אם איזנקוט יקשיב ויפעל בהנחיית חורשי השקרים והצביעות, ברגע שגדי יהפוך לביבי, יהא זה הניצחון המוחלט של הביביזם.