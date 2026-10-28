אחד מהכיוונים שנבדקים הוא כאמור הרעלה, מאחר שמדובר באדם בריא. משרד החוץ ושגרירות ישראל באדיס אבבה נמצאים בקשר עם משפחתו. בשלב זה נעשים מאמצים להטיס את גופתו לישראל, וככל הנראה היא תצטרך לעבור נתיחה כדי לגלות את סיבת המוות.