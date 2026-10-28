איש עסקים ישראלי בשנות ה-40 לחייו נמצא ללא רוח חיים במסעדה באדיס אבבה, ונבדק החשד שהורעל. הישראלי, שעשה עסקים באתיופיה, בילה במסעדה. בשלב מסוים הלך לשירותים ומשבושש לחזור הלכו לחפש אחריו, וגופתו נמצאה בתא.
אחד מהכיוונים שנבדקים הוא כאמור הרעלה, מאחר שמדובר באדם בריא. משרד החוץ ושגרירות ישראל באדיס אבבה נמצאים בקשר עם משפחתו. בשלב זה נעשים מאמצים להטיס את גופתו לישראל, וככל הנראה היא תצטרך לעבור נתיחה כדי לגלות את סיבת המוות.
בחודש מרץ מולו ברהייה, בן 51 מבאר שבע שנתקע באתיופיה, הלך לעולמו 48 שעות לפני שטיסת חילוץ של ישראייר הייתה אמורה להחזיר אותו לארץ.
ברהייה, אב לחמישה ילדים ששניים מהם שירתו כלוחמים בצה"ל, נסע לאתיופיה כדי לבקר את אחותו החולה. כשהחל מבצע "שאגת הארי" הוא נאלץ להישאר שם, ואיתו עוד כמה ישראלים - רבים מהם מבוגרים מאוד, בני 90-80, שנסעו לקבל טיפול בצמחי מרפא. מסיבות ביטחוניות, לא נשלחו טיסות חילוץ לאפריקה.
ביוזמת חברת הכנסת פנינה תמנו שטה - שרתמה לעניין את חברת ישראייר, נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר החוץ גדעון סער ושרת התחבורה מירי רגב - הוקם חמ"ל למשפחות ולישראלים שנתקעו שם והחלו לצאת טיסות חילוץ לאדיס אבבה, בכפוף לכל האישורים והבירוקרטיה.