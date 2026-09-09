גבר בן 45 מחיפה נעצר בחשד שביצע מעשים מגונים אתמול (יום שלישי) בחוף גאולה בתל אביב - שלושה חודשים בלבד אחרי שנעצר בעקבות מקרה דומה.
המשטרה מסרה כי "אתמול, במהלך פעילות משטרתית לאורך קו החוף בתל אביב, התקבל דיווח על אדם שלפי החשד ביצע מעשים מגונים כלפי אישה במקום. שוטרים שהיו בסמוך הבחינו בחשוד ועצרו אותו, והוא הועבר לחקירה בתחנת לב תל אביב - שבסיומה נכלא. היום הוא יובא לדיון בבית המשפט".
במקרים הקודמים, בחודש יוני, החשוד נכנס לכאורה לשירותי הנשים בחוף הים - וחסם את דרכה של אחת המתלוננות. לאחר מכן הוא הלך אחריה, וסטר לה בישבנה. לאחר מכן, בתאי ההמתנה במעצר, הוא שלף את איבר מינו והשמיע אמירות מגונות. אלא שמאז הוא שוחרר, וטרם הוגש נגדו כתב אישום.