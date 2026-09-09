המשטרה מסרה כי "אתמול, במהלך פעילות משטרתית לאורך קו החוף בתל אביב, התקבל דיווח על אדם שלפי החשד ביצע מעשים מגונים כלפי אישה במקום. שוטרים שהיו בסמוך הבחינו בחשוד ועצרו אותו, והוא הועבר לחקירה בתחנת לב תל אביב - שבסיומה נכלא. היום הוא יובא לדיון בבית המשפט".

המשטרה מסרה כי "אתמול, במהלך פעילות משטרתית לאורך קו החוף בתל אביב, התקבל דיווח על אדם שלפי החשד ביצע מעשים מגונים כלפי אישה במקום. שוטרים שהיו בסמוך הבחינו בחשוד ועצרו אותו, והוא הועבר לחקירה בתחנת לב תל אביב - שבסיומה נכלא. היום הוא יובא לדיון בבית המשפט".

המשטרה מסרה כי "אתמול, במהלך פעילות משטרתית לאורך קו החוף בתל אביב, התקבל דיווח על אדם שלפי החשד ביצע מעשים מגונים כלפי אישה במקום. שוטרים שהיו בסמוך הבחינו בחשוד ועצרו אותו, והוא הועבר לחקירה בתחנת לב תל אביב - שבסיומה נכלא. היום הוא יובא לדיון בבית המשפט".