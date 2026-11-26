סוף ללוחיות הרישוי האנטישמיות בבלגיה: צו מלכותי חדש העניק לשירות רישום הרכב במדינה סמכות לבטל בדיעבד לוחיות רישוי אישיות הכוללות מסרי שנאה מוצפנים, ובהן לוחיות שהתייחסו להיטלר ולטבח 7 באוקטובר. חבר הפרלמנט הפדרלי והשליח המיוחד של איגוד הארגונים היהודיים באירופה (EJA), מיכאל פרייליך, שהוביל בשנים האחרונות את המאבק בנושא, אמר היום (חמישי): "ההתמדה משתלמת, לשנאה אין מקום על הכבישים שלנו".

גלריה "המצב הזה בלתי מתקבל על הדעת". לוחית רישוי 7 באוקטובר

הפרשה החלה בבריסל בשנת 2023, כאשר ברחובות הבירה תועד רכב הנושא את לוחית הרישוי האישית HH-88 — קוד המזוהה בחוגים ניאו-נאציים עם הקריאה "הייל היטלר" (האות H היא השמינית באלפבית הלועזי). גוף השוויון הבלגי (Unia) דיווח על הלוחית, אך התברר כי לרשויות אין סמכות חוקית לבטל אותה לאחר שכבר הונפקה, והורדתה מהכביש הייתה תלויה ברצונו הטוב של בעל הרכב.

"מצאתי את המצב הזה בלתי מתקבל על הדעת", אמר פרייליך. "לוחיות רישוי מונפקות על ידי המדינה עצמה. המדינה לא צריכה להשלים עם אזכור להיטלר רק משום שהדבר חמק מעיני הפקידים בעת הגשת הבקשה". בעקבות המקרה הגיש פרייליך שאילתות פרלמנטריות לשרים הממונים בממשלה הקודמת, בדרישה להעניק לשירות רישום הרכב סמכות לבטל לוחיות מסוג זה באופן עצמאי.

HH-88. קוד המזוהה עם הקריאה "הייל היטלר"

אלא שבהיעדר הסדרה חוקית, התופעה נמשכה. במאי 2025 תועדה בבריסל לוחית רישוי הנושאת את הכיתוב 7-OKTOBR, כהתייחסות למתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023. גם במקרה זה נותרו הרשויות חסרות אונים, ופרייליך שב והעלה את הנושא בפרלמנט מול השר הממונה.