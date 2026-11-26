סוף ללוחיות הרישוי האנטישמיות בבלגיה: צו מלכותי חדש העניק לשירות רישום הרכב במדינה סמכות לבטל בדיעבד לוחיות רישוי אישיות הכוללות מסרי שנאה מוצפנים, ובהן לוחיות שהתייחסו להיטלר ולטבח 7 באוקטובר. חבר הפרלמנט הפדרלי והשליח המיוחד של איגוד הארגונים היהודיים באירופה (EJA), מיכאל פרייליך, שהוביל בשנים האחרונות את המאבק בנושא, אמר היום (חמישי): "ההתמדה משתלמת, לשנאה אין מקום על הכבישים שלנו".
הפרשה החלה בבריסל בשנת 2023, כאשר ברחובות הבירה תועד רכב הנושא את לוחית הרישוי האישית HH-88 — קוד המזוהה בחוגים ניאו-נאציים עם הקריאה "הייל היטלר" (האות H היא השמינית באלפבית הלועזי). גוף השוויון הבלגי (Unia) דיווח על הלוחית, אך התברר כי לרשויות אין סמכות חוקית לבטל אותה לאחר שכבר הונפקה, והורדתה מהכביש הייתה תלויה ברצונו הטוב של בעל הרכב.
"מצאתי את המצב הזה בלתי מתקבל על הדעת", אמר פרייליך. "לוחיות רישוי מונפקות על ידי המדינה עצמה. המדינה לא צריכה להשלים עם אזכור להיטלר רק משום שהדבר חמק מעיני הפקידים בעת הגשת הבקשה". בעקבות המקרה הגיש פרייליך שאילתות פרלמנטריות לשרים הממונים בממשלה הקודמת, בדרישה להעניק לשירות רישום הרכב סמכות לבטל לוחיות מסוג זה באופן עצמאי.
אלא שבהיעדר הסדרה חוקית, התופעה נמשכה. במאי 2025 תועדה בבריסל לוחית רישוי הנושאת את הכיתוב 7-OKTOBR, כהתייחסות למתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023. גם במקרה זה נותרו הרשויות חסרות אונים, ופרייליך שב והעלה את הנושא בפרלמנט מול השר הממונה.
כעת, כאמור, נסגרה הפרצה ושירות רישום הרכב של בלגיה (DIV) קיבל ב-1 באוקטובר 2026 סמכות לשלול לוחיות רישוי אישיות בעלות אופי פוגעני, גם לאחר שכבר אושרו והותקנו על כלי רכב הנעים בכבישים. פרייליך הודה לשר התחבורה הפדרלי, ז'אן-לוק קרוק, על השלמת המהלך, וסיכם: "אכן, זה לקח שלוש שנים, והפוליטיקה יכולה להיות איטית - אבל התמדה עובדת. לשנאה אין מקום על הכבישים שלנו, ובוודאי שלא על לוחית רישוי המונפקת על ידי הממשלה עצמה".