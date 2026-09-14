הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס פעם נוספת לסרט "נז"א", ומסר כי "אנו נמשיך להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה, ולא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונאות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו". הוא הוסיף: "הטענות והאירועים לא הוצגו בפני צה"ל, ולכן קשה להגיב לדברים בצורה רצינית ומקצועית. אנחנו ארגון שלמד על בשרו את חשיבותם של הביקורת ושל הספק. אנחנו פועלים כל העת לתחקר, לתקן ולהשתפר, ונמשיך לקבל כל ביקורת עניינית ולבדוק את עצמנו. עם זה, הכפשה שקרית, מניפולטיבית ולא מבוססת – אינה ביקורת לגיטימית, גם אם היא זוכה למחיאות כפיים מתחסדות".