אחרי שמשפחות שכולות הגיעו היום (שני) לכנסת, כדי למחות על האפשרות של הקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, מחה ראש הממשלה בנימין נתניהו על היחס שלדבריו קיבלו. "הזדעזעתי לראות את היחס המבזה למשפחות", אמר בפתח ישיבת סיעתו. "הם נהגו בהן באופן כל כך משפיל לאנשים שהקריבו את הכול. מעולם לא ראינו כאן בכנסת ישראל. ואני מזכיר לכם שבקדנציה הקודמת, אנחנו פעלנו אחרת".

המשפחות בוועדה, היום ( צילום: מתוך ערוץ כנסת )





אחרי שלוש שנים שבהן נרשמו עימותים בין משפחות שכולות לקואליציה בהובלת נתניהו, במועצת אוקטובר זעמו על דבריו. "אנחנו כאן כדי להזכיר לאזרחי ישראל איך נראתה באמת ההתנהגות האחרת של נתניהו, מפלגת הליכוד והממשלה בראשותו למשפחות השכולות: אלימות פיזית מצד משמר הכנסת , בשליחות יו"ר הכנסת אוחנה ונתניהו שישב באולם, כלפי משפחות שכולות שחלקן גם נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי".

במועצת אוקטובר, המייצגת משפחות שכולות, משפחות חטופים, משפחות נרצחים ושורדים, הוסיפו כי ספגו "השתקת משפחות שכולות בוועדות הכנסת, כיבוי מיקרופונים, הפסקת דיונים וסגירת דלתות של אולמות בכנסת כדי לא לשמוע את קולן של המשפחות השכולות".

מרץ 2025: משפחות שכולות מתעמתות עם משמר הכנסת ( צילום: סיון חילאי, מועצת אוקטובר )





נתניהו התייחס בדבריו לדיון בוועדה המיוחדת לדיון הצעת חוק - "יסוד: השפיטה", שאמורה לדון בביטול חוק שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נציגי משפחות שכולות, המזוהים עם פורום דין וצדק, דרשו לדבר בפתח הישיבה. ח"כ אפרת רייטן, שניהלה את הדיון, ביקשה שידברו אחרי ההצבעה - ומהומה פרצה באולם. לאחריה, איפשרה רייטן למשפחות לדבר.

"זו התנהגות מכוערת כזאת, בהיקף כזה, באכזריות כזו - מעולם לא ראינו כאן בכנסת ישראל", טען נתניהו בפתח ישיבת סיעתו. "אני מזכיר לכם שבקדנציה הקודמת, אנחנו פעלנו אחרת ראינו זכות לאפשר למשפחות שכולות, ולמשפחות החטופים לדבר באריכות בפתח ישיבות ועדות הכנסת. היום בקושי נותנים להן להיכנס, פשוט סותמים להם את הפה. והיום, לוחמים שנלחמו על הבית נזרקים החוצה על ידי אחמד טיבי שמתרברב שהוא בעל הבית".

הוא אף פנה בעצם לאנשים שאיתם הוא רוצה לכאורה להקים ממשלה, ואמר: "ממשלת אחדות לאומית תשים קץ לדורסנות האכזרית הזאת ולחוסר האחריות הזה".

אלמנתו של יובל אורבך מדברת בוועדה ( צילום: ערוץ הכנסת )





ח"כ רייטן התייחסה למתרחש בוועדה, והסבירה: "במהלך הדיון שקיימתי היום במינויו של חברי ח״כ גלעד קריב ליו״ר הוועדה לביטול חוק ההפיכה המשטרית, ניסו מספר חברי כנסת מגוש נתניהו להוציא את דבריי מהקשרם סביב ניהול הוועדה וכהרגלם להפיץ שקרים והסתה. במהלך הדיון הוריתי להפוך את החלטת היו״ר הקודם ולהכניס את כלל המשפחות השכולות לישיבה. אפשרתי לכולם, בלי יוצא מן הכלל, לדבר".

לדבריה, "באנו לשרת את כולם. כל דבר אחר הוא שקר וכזב שנועד לשרת קמפיין פוליטי נבזי שמשתמש בשכול בצורה צינית ודוחה".

בהודעה מועצת אוקטובר טענו עוד כי במהלך כהונת הכנסת הקודמת, חוו "שיסוי משפחות שכולות זו בזו בצורה מכוונת על ידי פעילי מפלגתו של נתניהו, הפעלת מכונת הרעל בגידופים וקללות כלפי משפחות שכולות, איומים ברצח כלפי משפחות שכולות וביזוי הנרצחים. הימנעות ממפגש של ראש הממשלה עם משפחות שכולות, במשך למעלה משלוש שנים, רק כי הן מבקשות לדעת את האמת ולמנוע את הטבח הבא".