לדברי ההורים, "הגענו לעירייה מספר פעמים, ניסינו לשוחח ולהבין איפה הדברים עומדים. בהתחלה נאמר לנו שכלל לא מכירים אותנו, ולאחר שהוצגו העובדות כבר לא היה ניתן להגיד שלא מכירים אותנו. השיחות הגיעו למבוי סתום ללא הגעה לעמק השווה. הם לא רוצים להכיר בנו ומבחינתם הם לא אמורים לייצג אותנו. אין לנו נציג רשמי בעירייה שמייצג את הממ"ח בעיר, שזה עוד מחדל. אנו אובדי עצות ומתוסכלים מאוד, העירייה נכנעת פעם אחר פעם לאיומים מצד ש"ס ולא דואגת לנו למקום ראוי".