במקום לפתוח בהתרגשות את שנת הלימודים כמו רוב ילדי ישראל, תלמידי בית הספר הממלכתי-חרדי באשדוד הגיעו הבוקר (שלישי) למחות מול העירייה. לטענתם זו לא מקצה מבנה תקין לילדים חרדים שרוצים ללמוד בחינוך חרדי-ממלכתי, הכולל לימודי ליבה מלאים תחת משרד החינוך, וזאת בשל לחץ מהמפלגות החרדיות המתנגדות למסגרות כאלה.
מדובר בתלמוד תורה ממלכתי-חרדי מרכז ויז'ניץ באשדוד ובית ספר לבנות ממ"ח בעיר, המונים יחד יותר מ-250 תלמידים שנמצאים ללא קורת גג.
הורים לילדים אמרו כי "גורמים פוליטיים בעיריית אשדוד ובראשם נציג מטעם מפלגת ש"ס, מסיתים נגד הקמת הממ"ח. מערימים קשיים בלי סוף ואנחנו ההורים נותרים ללא מענה".
לדברי ההורים, "הגענו לעירייה מספר פעמים, ניסינו לשוחח ולהבין איפה הדברים עומדים. בהתחלה נאמר לנו שכלל לא מכירים אותנו, ולאחר שהוצגו העובדות כבר לא היה ניתן להגיד שלא מכירים אותנו. השיחות הגיעו למבוי סתום ללא הגעה לעמק השווה. הם לא רוצים להכיר בנו ומבחינתם הם לא אמורים לייצג אותנו. אין לנו נציג רשמי בעירייה שמייצג את הממ"ח בעיר, שזה עוד מחדל. אנו אובדי עצות ומתוסכלים מאוד, העירייה נכנעת פעם אחר פעם לאיומים מצד ש"ס ולא דואגת לנו למקום ראוי".
מי שהגיע למחות לצד ההורים החרדים הוא ח"כ משה טורפז (יש עתיד), שסיפר כי תושב חרדי מאשדוד שבתו נשארה ללא בית ספר אמר לו הבוקר: "'אני מתבייש שאתה פה ולא נציג שאני בחרתי'. כל חטאם הוא רצון ללמוד בחינוך ממלכתי-חרדי, המשלב רמה תורנית מוקפדת לצד לימודי ליבה. ש"ס בלמו את המהלך לפתיחת בית הספר הממלכתי-חרדי באשדוד, חרף דרישת הורים רבים המעוניינים בזרם חינוך זה לילדיהם.
טורפז הוסיף כי "זו פתיחת שנת הלימודים - אין לנו את הפריבלגיה למערכת חינוך שהיא פחות ממצוינת. צורך דחוף במורים, בהקטנת הכיתות, במענים נפשיים ובשיפור הישגים. כשנחזור לשלטון החינוך הממלכתי-חרדי יהיה האופציה המועדפת, כך שגם תלמידים חרדים יוכלו ללמוד כרצונם. נחזור ונתקן. בהצלחה הבוקר לכל תלמידי ותלמידות ישראל".
עיריית אשדוד מסרה בתגובה: "הרשות המקומית פועלת זה תקופה למציאת מענה ראוי לצורכי המוסד החינוכי ולרווחת תלמידיו. הרשות הקצתה כדין קרקע להקמת מבנה קבע עבור המוסד, וכיום ממתינה לאישור משרד החינוך לקידום הבינוי. במקביל, וכמענה לתקופת הביניים, הוגשו למשרד החינוך בקשות למבנים יבילים, במטרה לאפשר פתרון זמני עד להשלמת מבנה הקבע.
"יצוין כי המוסד הוקם מלכתחילה ללא ידיעת הרשות וללא אישורה. חרף זאת, הסכימה הרשות להכיר בו כמוסד ממ"ח, בין היתר על בסיס הצהרת הבעלים כי אין להם צורך במבנים מטעם הרשות. בפועל התברר כי ההצהרה אינה תואמת את צורכי המוסד. על אף האמור, ומתוך אחריות כלפי התלמידים, הרשות עושה מאמצים ממשיים למצוא פתרון. עם זאת, נכון לעת הזו אין בידיה מבנים פנויים שניתן להעמיד לרשות המוסד באופן מיידי. ככל הידוע לנו, המוסד שוכר כיום מבנים המשמשים אותו ככיתות לימוד".