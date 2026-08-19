נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז רשמית כי בחר ברופאה ד"ר היידי אוברטון לתפקיד נציבת מנהל המזון והתרופות האמריקני (ה-FDA). בהודעתו ברשת Truth טראמפ ציין כי היא תעבוד בשיתוף פעולה עם שר הבריאות רוברט קנדי כדי להוביל רפורמות בניסויים קליניים ולהוריד מחירי תרופות. אוברטון מתנגדת להפלות והיא תהיה אחראית בין היתר על מדיניות התרופה מיפפריסטון המשמשת להפסקת היריון. בנוסף היא צפויה לקדם שינויים במדיניות החיסונים לילדים לאחר שהביעה תמיכה בהחלטת הנשיא להפריד את חיסוני החצבת והחזרת. "ד"ר היידי היא כוכבת רוק בממשל שלי ולקחה על עצמה את הנושאים הקשים ביותר", כתב טראמפ.