הדיווח על התאונה שהתרחשה סמוך לצומת לטרון התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 09:44. הפרמדיקים שהגיעו לזירה עדכנו כי הרוכב סבל מפגיעה רב-מערכתית, ללא סימני חיים, וקבעו את מותו.

הדיווח על התאונה שהתרחשה סמוך לצומת לטרון התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 09:44. הפרמדיקים שהגיעו לזירה עדכנו כי הרוכב סבל מפגיעה רב-מערכתית, ללא סימני חיים, וקבעו את מותו.

הדיווח על התאונה שהתרחשה סמוך לצומת לטרון התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 09:44. הפרמדיקים שהגיעו לזירה עדכנו כי הרוכב סבל מפגיעה רב-מערכתית, ללא סימני חיים, וקבעו את מותו.