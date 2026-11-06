ניידת משטרה פגעה הבוקר (יום שישי) ברוכב אופניים כבן 45 בכביש 3, בין בקוע ללטרון. מותו של הרכב נקבע במקום.
הדיווח על התאונה שהתרחשה סמוך לצומת לטרון התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 09:44. הפרמדיקים שהגיעו לזירה עדכנו כי הרוכב סבל מפגיעה רב-מערכתית, ללא סימני חיים, וקבעו את מותו.
סגן מנהל מרחב איילון ופרמדיק מד"א אופיר שיש סיפר כי "רוכב האופניים שכב על הכביש בסמוך לאופניים כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפגיעה רב-מערכתית קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים, ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
המשטרה מסרה כי היא חוקרת את תאונת הדרכים הקטלנית, וכי "נסיבות התאונה נבדקות על-ידי שוטרים ובוחני תאונת דרכים".