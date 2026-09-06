שני רעולי פנים פרצו אמש (שבת) לבית המרקחת "אלפרמשאני" בסכנין וירו לעבר הרוקח עווד זבידאת , שנפצע באורח בינוני. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים לגליל בנהריה. הירי התרחש לעיני אשתו ושני לקוחות ששהו באותה עת בבית המרקחת - וכמעט נפגעו אף הם.

גלריה עווד זבידאת ובית המרקחת

הרוקח עווד זבידאת מתראיין ל-ynet בחודש שעבר





לפי עדי ראייה, שני החמושים נכנסו לבית המרקחת וירו כמה קליעים לעבר זבידאת. למרות שנפגע, הוא ניסה לרדוף אחריהם ואף השליך לעברם חפצים שהיו במקום. השניים נמלטו בריצה. כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות הירי ובסריקות אחר החשודים. לפי שעה לא דווח על מעצרים.

האירוע אמש הגיע לאחר סדרת איומים ותקיפות נגד זבידאת ובית המרקחת שלו, על רקע סירובו לשלם דמי חסות. בחודש שעבר פורסם ב-ynet כי יותר מ-50 קליעים נורו לעבר העסק בשני מקרים שונים בתוך כחודש, לאחר שזבידאת קיבל דרישות לתשלום של כ-250 אלף שקלים. בעקבות הירי והחשש של לקוחות להגיע למקום הוא אף החליט בשלב מסוים לסגור את בית המרקחת ולהכריז על "שביתה פתוחה". הוא סיפר אז כי לקוחות חששו להגיע למקום וכי העסק החל להפסיד כסף.

בריאיון ל-ynet לאחר האירועים הקודמים סיפר זבידאת כי תחילה כלל לא הבין מדוע הפך למטרה. לדבריו, כמה שבועות לאחר הירי הראשון החלו להגיע שיחות שבהן נדרש לשלם דמי חסות. הוא סירב - ולאחר מכן שוב נפתחה אש לעבר העסק. "לא אשלם פרוטיקשן , בשום צורה. אני לא עובד, טורח ומשקיע כדי לשלם את הכסף שלי לאנשים שאין להם שום זכות עליי", אמר.

"רוצה לשמור על הביטחון שלי". בית המרקחת "אלפרמשאני"

כתמי הדם על הרצפה בבית המרקחת

"אני לא יכול לשלם אפילו שקל אחד כדמי חסות", אמר אז. זבידאת סיפר כי פתח את בית המרקחת כשנתיים קודם לכן והשקיע בו סכומי כסף גדולים, והוסיף כי הוא ורעייתו עבדו "יום ולילה" כדי לבנות לעצמם עתיד. הוא קרא לבעלי עסקים שלא להיכנע לסחיטה: "אסור להיכנע למי שדורשים דמי חסות, צריך להילחם בהם בנחישות".

עוד סיפר אז כי בעקבות אירועי הירי לקוחות חששו להגיע לבית המרקחת. "אני רוצה לשמור על הביטחון שלי", אמר, והביע צער על כך שהיורים טרם נתפסו. המשטרה מסרה באותה עת כי החקירה נמשכת, והדגישה כי היא פועלת נגד ארגוני פשיעה וכנופיות העוסקות בגביית דמי חסות.

לאחר הירי אמש הגיעו עשרות מתושבי סכנין לבית המרקחת. התושבים הביעו זעם ומחו נגד האלימות, הירי, האיומים ותופעת דמי החסות שממשיכים לפקוד את העיר.