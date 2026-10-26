שני אחים נורו הבוקר (שני) בדרך משה דיין בתל אביב, זמן קצר לאחר מכן נקבע מותם. במשטרה בודקים חשד שמדובר ברצח והתאבדות. כוחות משטרה של תחנת תל אביב דרום הגיעו לזירה, ובמקביל נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע. בתיעוד ניתן לראות את הרגע שבו אחד האחים מוציא אקדח - ואז רץ לעבר אחיו:
הדיווח על פצועים מירי ברחוב המרכזי התקבל בשעה 9:32 במוקד 101 של מד"א במרחב דן. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על שני גברים כבני 60 מחוסרי הכרה, עם פציעות חודרות. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות, הם קבעו את מותם.
חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, מאיר גרוסמן, סיפר: "הגענו למקום במהירות וראינו שני גברים שוכבים ברחוב כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
גל תורג'מן, בעל עסק סמוך, סיפר: "עבדתי מחוץ לחנות וראיתי שני אנשים מדברים. אחרי שנייה מישהו הלך אחורה, הוציא אקדח, ירה בשני שלושה כדורים - ואחר כך ירה לעצמו בלב. חשבתי שזה פיגוע, ותוך דקות היו במקום ניידות אמבולנסים".
מפקד מרחב איילון, תנ"צ דניאל חדד, אמר במקום: "היה חשוב לנו תחילה לשלול שמדובר בפיגוע ולהבין אם מדובר בסכסוך שאנחנו לא מכירים בין עבריינים. לאחר שבדקנו את כל הפרטים הסתבר לנו שמדובר במקרה שבו שני אחים, על רקע סכסוך שכרגע נבדק, ירו זה בזה. החקירה הוטלה על ידי היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב איילון, אנחנו עושים את כל הפעולות כדי לבדוק בדיוק מה היה הרקע".