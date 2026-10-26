הדיווח על פצועים מירי ברחוב המרכזי התקבל בשעה 9:32 במוקד 101 של מד"א במרחב דן. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על שני גברים כבני 60 מחוסרי הכרה, עם פציעות חודרות. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות, הם קבעו את מותם.

הדיווח על פצועים מירי ברחוב המרכזי התקבל בשעה 9:32 במוקד 101 של מד"א במרחב דן. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על שני גברים כבני 60 מחוסרי הכרה, עם פציעות חודרות. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות, הם קבעו את מותם.

הדיווח על פצועים מירי ברחוב המרכזי התקבל בשעה 9:32 במוקד 101 של מד"א במרחב דן. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על שני גברים כבני 60 מחוסרי הכרה, עם פציעות חודרות. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות, הם קבעו את מותם.