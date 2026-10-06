המטה לביטחון לאומי (המל"ל) פרסם היום (שלישי) התרעה המיועדת לישראלים בחו"ל, לקראת ציון יום השנה השלישי ל-7 באוקטובר מחר, וקרא להם לגלות "ערנות מוגברת" מחשש לפיגועים.
"לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי (המל"ל) מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, לצד הפגנות והפרות סדר", נכתב. עוד צוין כי "ארגוני הטרור, ובראשם איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי, רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית".
המל"ל פרסם שורת הנחיות שלפיהן הציבור מתבקש:
- להימנע מפרסום מוקדם ברשתות חברתיות אודות תנועות בחו"ל;
- להימנע מהגעה ליעדים באזהרת מסע ברמה 4: ירדן, קטאר, סומלילנד ומצרים, כולל חצי האי סיני.
- ביעדים ברמה 3, לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם.
- להתרחק מהפגנות ומהתקהלויות.
- לא להעלות לרשתות החברתיות תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון.
- בחירום, לפנות תחילה לכוחות הביטחון המקומיים
המל"ל סיכם את ההודעה בפרסום המספר של מוקד אזהרות מסע, המיועד לטרור בלבד, שפועל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע - 02-6667444.
בינתיים, מוקדם יותר היום שגרירי ושגרירות מדינות האיחוד האירופי בישראל הגיעו לניר עוז לציון שלוש שנים לטבח, וערכו במקום סיור זיכרון והנצחה. את הביקור הוביל שגריר האיחוד בישראל, מייקל מאן, שביקש לקיים השנה את טקס ההנצחה השנתי של השגרירים בניר עוז. במסגרת הביקור סיירו השגרירים בקיבוץ, שמעו על אירועי 7 באוקטובר והדליקו נרות זיכרון לזכר הנרצחים והחללים.
בין השאר הגיעו לבית משפחת סימן טוב-קדם, שבו נרצחו יהונתן (ג'וני) סימן טוב, תמר קדם סימן טוב ושלושת ילדיהם, התאומות ארבל ושחר, בנות חמש וחצי, ועומר, בן שנתיים וחצי; ולבית משפחת ביבס, שממנו נחטפו ירדן ושירי ביבס וילדיהם אריאל וכפיר. ירדן שוחרר מהשבי לאחר 484 ימים, שירי, אריאל וכפיר נרצחו בשבי. השגריר מאן אמר בנאומו כי "מה שקרה כאן לא היה קרב. זו לא הייתה התנגדות. זה היה טבח באזרחים בתוך בתיהם, פשע נתעב נגד האנושות".