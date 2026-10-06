"לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי (המל"ל) מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, לצד הפגנות והפרות סדר", נכתב. עוד צוין כי "ארגוני הטרור, ובראשם איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי, רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית".

"לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי (המל"ל) מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, לצד הפגנות והפרות סדר", נכתב. עוד צוין כי "ארגוני הטרור, ובראשם איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי, רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית".

"לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי (המל"ל) מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, לצד הפגנות והפרות סדר", נכתב. עוד צוין כי "ארגוני הטרור, ובראשם איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי, רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית".

בינתיים, מוקדם יותר היום שגרירי ושגרירות מדינות האיחוד האירופי בישראל הגיעו לניר עוז לציון שלוש שנים לטבח, וערכו במקום סיור זיכרון והנצחה. את הביקור הוביל שגריר האיחוד בישראל, מייקל מאן, שביקש לקיים השנה את טקס ההנצחה השנתי של השגרירים בניר עוז. במסגרת הביקור סיירו השגרירים בקיבוץ, שמעו על אירועי 7 באוקטובר והדליקו נרות זיכרון לזכר הנרצחים והחללים.

בינתיים, מוקדם יותר היום שגרירי ושגרירות מדינות האיחוד האירופי בישראל הגיעו לניר עוז לציון שלוש שנים לטבח, וערכו במקום סיור זיכרון והנצחה. את הביקור הוביל שגריר האיחוד בישראל, מייקל מאן, שביקש לקיים השנה את טקס ההנצחה השנתי של השגרירים בניר עוז. במסגרת הביקור סיירו השגרירים בקיבוץ, שמעו על אירועי 7 באוקטובר והדליקו נרות זיכרון לזכר הנרצחים והחללים.

בינתיים, מוקדם יותר היום שגרירי ושגרירות מדינות האיחוד האירופי בישראל הגיעו לניר עוז לציון שלוש שנים לטבח, וערכו במקום סיור זיכרון והנצחה. את הביקור הוביל שגריר האיחוד בישראל, מייקל מאן, שביקש לקיים השנה את טקס ההנצחה השנתי של השגרירים בניר עוז. במסגרת הביקור סיירו השגרירים בקיבוץ, שמעו על אירועי 7 באוקטובר והדליקו נרות זיכרון לזכר הנרצחים והחללים.