הרשויות ברוסיה אישרו היום (ב') כי לפחות 11 מטפסי הרים נהרגו במפולת שלגים בהרי הקווקז – מפולת שתועדה ושסרטונים שלה הופצו ביממה האחרונה ברשתות החברתיות. בסרטון אחד נראה מפל אדיר של שלג וקרח שועט במדרון באזור קברדינו-בלקריה תחת השמיים הבהירים, לפי השערות בעקבות קריסתו של קרחון תלוי.
המפולת אירעה אתמול בסביבות השעה 17:00 לפי השעון המקומי בקניון בזנגי, אזור המוכר ברכס ההרים המשוננים ובקרחון שלו, בזמן שקבוצה של 33 מטפסים טיילה באזור. מלבד 11 ההרוגים דווח על שישה נוספים שנעדרים וגורלם אינו ידוע. שאר המטפסים הצליחו לרדת מההר בבטחה. 56 אנשי חילוץ והצלה השתתפו היום בחיפושים אחר הנעדרים, ומסייע להם מסוק Mi-8.
קניון בזנגי משתרע לאורך כ-14 קילומטרים בגבול בין רוסיה לגאורגיה, והוא מוקף בכמה מהפסגות הגבוהות ביותר בקווקז המרכזי, שגובהן נע בין 4,000 ל-5,200 מטרים. האזור כולל גם את קרחון בזנגי העצום.
בסרטון שהופץ ברשת ושצילמו תיירים נשמע אחד מהם אומר: "דברים כאלה רואים רק בסרטים, לעזאזל!". אדם שני שואל אותו: "אתה חושב שכדאי שנלך?", וזה משיב: "כן, בוא נלך, בוא נלך. לעזאזל. אבל איך אפשר פשוט לעזוב מראה כזה?". ככל הנראה הם לא ידעו באותו הרגע שמטפסים נקברו תחת השלג.
רכס הקווקז מושך אליו מדי שנה אלפי מטפסי הרים וחובבי סקי וסנובורד, אך מדובר באזור הידוע בשינויי מזג אוויר פתאומיים ובתנאים בוגדניים. בהר אלברוס הסמוך – הפסגה הגבוהה ביותר באירופה – נרשמים מדי שנה בין 15 ל-30 מקרי מוות, בעיקר של מטפסים שאינם ערוכים לתנאי הקיצון. מוקדם יותר השנה נרשמה בהלה גדולה באותו מחוז, לאחר שמפולת שלגים עצומה פגעה באתר סקי על מורדות האלברוס, ורק בנס הסתיימה ללא נפגעים בנפש.