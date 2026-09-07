אישרו היום (ב') כי לפחות 11 מטפסי הרים נהרגו במפולת שלגים בהרי הקווקז – מפולת שתועדה ושסרטונים שלה הופצו ביממה האחרונה ברשתות החברתיות. בסרטון אחד נראה מפל אדיר של שלג וקרח שועט במדרון באזור קברדינו-בלקריה תחת השמיים הבהירים, לפי השערות בעקבות קריסתו של קרחון תלוי.

אישרו היום (ב') כי לפחות 11 מטפסי הרים נהרגו במפולת שלגים בהרי הקווקז – מפולת שתועדה ושסרטונים שלה הופצו ביממה האחרונה ברשתות החברתיות. בסרטון אחד נראה מפל אדיר של שלג וקרח שועט במדרון באזור קברדינו-בלקריה תחת השמיים הבהירים, לפי השערות בעקבות קריסתו של קרחון תלוי.

המפולת אירעה אתמול בסביבות השעה 17:00 לפי השעון המקומי בקניון בזנגי, אזור המוכר ברכס ההרים המשוננים ובקרחון שלו, בזמן שקבוצה של 33 מטפסים טיילה באזור. מלבד 11 ההרוגים דווח על שישה נוספים שנעדרים וגורלם אינו ידוע. שאר המטפסים הצליחו לרדת מההר בבטחה. 56 אנשי חילוץ והצלה השתתפו היום בחיפושים אחר הנעדרים, ומסייע להם מסוק Mi-8.

המפולת אירעה אתמול בסביבות השעה 17:00 לפי השעון המקומי בקניון בזנגי, אזור המוכר ברכס ההרים המשוננים ובקרחון שלו, בזמן שקבוצה של 33 מטפסים טיילה באזור. מלבד 11 ההרוגים דווח על שישה נוספים שנעדרים וגורלם אינו ידוע. שאר המטפסים הצליחו לרדת מההר בבטחה. 56 אנשי חילוץ והצלה השתתפו היום בחיפושים אחר הנעדרים, ומסייע להם מסוק Mi-8.

המפולת אירעה אתמול בסביבות השעה 17:00 לפי השעון המקומי בקניון בזנגי, אזור המוכר ברכס ההרים המשוננים ובקרחון שלו, בזמן שקבוצה של 33 מטפסים טיילה באזור. מלבד 11 ההרוגים דווח על שישה נוספים שנעדרים וגורלם אינו ידוע. שאר המטפסים הצליחו לרדת מההר בבטחה. 56 אנשי חילוץ והצלה השתתפו היום בחיפושים אחר הנעדרים, ומסייע להם מסוק Mi-8.

קניון בזנגי משתרע לאורך כ-14 קילומטרים בגבול בין רוסיה לגאורגיה, והוא מוקף בכמה מהפסגות הגבוהות ביותר בקווקז המרכזי, שגובהן נע בין 4,000 ל-5,200 מטרים. האזור כולל גם את קרחון בזנגי העצום.

קניון בזנגי משתרע לאורך כ-14 קילומטרים בגבול בין רוסיה לגאורגיה, והוא מוקף בכמה מהפסגות הגבוהות ביותר בקווקז המרכזי, שגובהן נע בין 4,000 ל-5,200 מטרים. האזור כולל גם את קרחון בזנגי העצום.

קניון בזנגי משתרע לאורך כ-14 קילומטרים בגבול בין רוסיה לגאורגיה, והוא מוקף בכמה מהפסגות הגבוהות ביותר בקווקז המרכזי, שגובהן נע בין 4,000 ל-5,200 מטרים. האזור כולל גם את קרחון בזנגי העצום.