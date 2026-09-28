ראש הממשלה בנימין נתניהו הכחיש שוב את הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", לפיו קיבל אזהרה מראש המודיעין המצרי עבאס כאמל. בפוסט שכתב ברשת X הוא אמר כי בכוונתו להגיש תביעת דיבה בנושא, והאשים את ראש השב"כ לשעבר רונן בר ב"פשעים". "ראש הממשלה נתניהו מעולם אינו נפגש או משוחח עם ראש מודיעין של מדינה זרה ללא מקביליהם הישראלים". לדבריו, " בליל ה-7 באוקטובר רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי וראש אמ"ן אהרון חליווה, בהן הם דנו בכל הסימנים המעידים. על אף זאת, רונן בר החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה"ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה - ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם (מה שמוכיח שהוא ידע על סכנה אמיתית)".