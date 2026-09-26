הכאוס סביב משחק ליגת האומות הטעון בין אירלנד לישראל נמשך, ולפי דיווח ב"אייריש אינדפנדנט", השוער המחליף גאווין באזונו הודיע כי אינו מעוניין לקחת חלק במשחק מול ישראל, וכעת שחקנים נוספים שוקלים לנקוט עמדה דומה. לפי הדיווח, באזונו החליט שלא להשתתף במשחקים בשל אי-נוחות שהוא חש בנוגע לקיום ההתמודדות מול ישראל בעת הזו, והמסר הועבר הבוקר לגורמים בהתאחדות האירית. במקביל, מסיבת העיתונאים של נבחרת אירלנד, שהייתה אמורה להיערך בשעה 11:15 (שעון ישראל), נדחתה ברגע האחרון, וכך גם אימון הנבחרת שהיה אמור להתחיל בדברצן.