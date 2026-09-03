מאות בני אדם הפגינו היום (ה') בוולטה בירת מלטה בעקבות ההחלטה הדרמטית של בית המשפט אמש לזכות את יורגן פנק, אחד מעשירי המדינה, מהזמנת רצח העיתונאית החוקרת דפני קרואנה-גליציה , שזעזע ב-2017 את מדינת האי ועורר הדים ברחבי האיחוד האירופי.

גלריה דפני קרואנה-גליציה. כשנרצחה היו נגדה יותר מ-40 תביעות דיבה

זירת הרצח באוקטובר 2017. שאר האחראים כבר נשלחו לעשרות שנים בכלא ( צילום: רויטרס )

קרואנה-גליציה הייתה פעילה בתחום הלוחמה בשחיתות, ובשל פועלה היו שכינו אותה "ויקיליקס של אישה אחת". היא חשפה שחיתויות בדרגים הגבוהים ביותר במדינה, ושפכה אור על קשרים מפוקפקים בין האליטה העסקית לזו הפוליטית במלטה. קרואנה-גליציה נרצחה בפיצוץ מכונית תופת מחוץ לביתה באוקטובר 2017, כשהייתה בת 53, והירצחה הציב את מלטה, המדינה הקטנה ביותר מבין חברות האיחוד האירופי, במוקד תשומת הלב הבינלאומית בשל כשלים לכאורה בשלטון החוק שלה.

הרצח חולל בזמנו גם משבר פוליטי, וראש הממשלה דאז ג'וזף מוסקט נאלץ להתפטר בינואר 2020 בעקבות הפגנות ענק נגד מה שנתפס כניסיונותיו לגונן על חבריו ובעלי בריתו מפני החקירה. תרבות הטיוח והתן-וקח שחשף הרצח הובילה לקריאות לערוך רפורמות במערכות המשפט והחוק של מלטה ולהגביר את ההגנה על עיתונאים. ועדת חקירה ציבורית קבעה ביולי 2021 כי על המדינה "לשאת באחריות" לרצח בשל "אווירת הפטור מעונש" שהממשלה טיפחה.

בשנים שלאחר הרצח הורשעו האחים ג'ורג' ואלפרד דג'ורג'ו בביצוע המעשה ונשלחו ל-40 שנה בכלא, ובשנה שעברה נידונו שני גברים שסיפקו להם את הפצצה, ג'יימי ולה ורוברט אגיוס, למאסר עולם בגין שותפות לרצח. אדם נוסף, וינסנט מוסקט, הודה עוד לפני כן בחלקו ברצח, ונידון ל-15 שנות מאסר, ומעורב שישי, נהג המונית מלווין תאומה, שהודה כי שימש כמתווך, קיבל חנינה נשיאותית ב-2019 בתמורה למסירת עדות. פנק נותר לפיכך האדם האחרון שלא שילם על המעשים שיוחסו לו.

יורגן פנק בבית המשפט. הפנה אצבע מאשימה לראש הסגל של רה"מ ( צילום: REUTERS/Darrin Zammit Lupi )

מפגינים מול לשכת רה"מ של מלטה אחרי פסק הדין שהיכה אותם בתדהמה ( צילום: REUTERS/Darrin Zammit Lupi )

( צילום: REUTERS/Darrin Zammit Lupi )

פנק בן ה-44, יורש של אימפריית נדל"ן החולשת על מלונות, בתי קזינו וחברות אנרגיה, נעצר על יאכטה בבעלותו בשנת 2019 בעת שניסה להימלט ממלטה, והתביעה האשימה אותו בהזמנת ההתנקשות בעיתונאית, כשהמניע שלו היה לטענתה כוונתה של גליציה לפרסם כתבה מפלילה על הדוד שלו. הוא הכחיש את המיוחס לו, וקו ההגנה שלו היה שאת הרצח תכנן והזמין דווקא חברו הקרוב לשעבר קית' שבמרי, מי שהיה בשעתו ראש לשכתו של ראש הממשלה ג'וזף מוסקט ושהפך יעד לביקורת בבלוג של קרואנה-גליציה. המשטרה דחתה את הטענה הזו, ושמברי עצמו הכחיש כמובן בתוקף כל מעורבות.

אמש נדהמו רבים בחברה המלטזית כשחבר מושבעים החליט ברוב של 8 מול 1 לזכות אותו מסעיף אישום של שותפות לרצח ומסעיף קל יותר של קשירת קשר לביצוע רצח. עם ההכרזה על הזיכוי פרצו בני משפחתו של פנק בקריאות שמחה, בעוד קרובי משפחתה של קרואנה-גליציה מיררו בבכי באולם בית המשפט. בצאתו מבית המשפט ספג פנק קריאות "רוצח!". יצוין כי התביעה במשפטו של הטייקון פנק, שההון שלו ושל משפחתו נאמד במאות מיליוני אירו, לא תוכל לערער על פסק הדין, למעט בהתקיים נסיבות חריגות הנוגעות לסוגיות משפטיות.

שלושת בניה של קרואנה-גליציה בבית המשפט. "זה היה אמור להיות היום שלה" ( צילום: REUTERS/Darrin Zammit Lupi )

מניפים את תמונותיה של דפני בבירה ולטה. "כלום לא השתנה" ( צילום: Matthew Mirabelli / AFP )

( צילום: REUTERS/Darrin Zammit Lupi )

פסק הדין עורר את זעם משפחתה של קרואנה-גליציה ואת זעם החברה האזרחית במלטה, וספג ביקורת גם מארגונים אירופיים הפועלים למען חופש העיתונות. ארגון "עיתונאים ללא גבולות" מסר כי הוא "מזועזע עד עמקי נשמתו" מהזיכוי, והמרכז האירופי לחופש העיתונות והמדיה מסר כי פסק הדין מעביר "מסר מדאיג". רוברטה מצולה, פוליטיקאית מלטזית שמכהנת כיום כנשיאת הפרלמנט האירופי, התחייבה להמשיך במאבק למען הצדק, ובפוסט שבו פנתה ל"דפני היקרה" כתבה: "כשהם התנקשו בך לאור יום מחוץ לבית משפחתך הבטחנו שלא נאפשר להם לטאטא את זה מתחת לשטיח. ההבטחה הזו עומדת בעינה גם היום. לא נוותר ולא ניכנע".

בהודעה שפרסמה משפחתה של קרואנה-גליציה בפייסבוק זמן קצר אחרי מתן פסק הדין היא מסרה כי ההחלטה שללה מיקירתה את הצדק המגיע לה: "היום הזה היה צריך להיות יומה של דפני. חלומותיה וחלומותינו נגוזו כשהיא נרצחה מחוץ לבית המשפחה, בגיל 53 בלבד. הגיעה העת שכל מי שאפשרו את המעשה, הקלו את ביצועו או הגנו על רוצחיה ייתנו את הדין. תשע שנים לאחר ההתנקשות האכזרית בדפני, הכשלים הממסדיים שאפשרו את רציחתה נותרו ללא מענה וללא תיקון. צדק בר-קיימא פירושו ששום אדם לא ייאלץ להתמודד שוב עם אותם סיכונים. מדינתנו כשלה בהגנה על דפני. חובתה כלפיה היא למנוע אובדן של חיים נוספים".

המשפחה שאגה משמחה, המתנגדים צעקו בחוץ "רוצח!". יורגן פנק ( צילום: Matthew Mirabelli / AFP )

היאכטה שבה נעצר פנק ב-2019. הטענה: הזמין את הרצח כי התכוונה לחשוף שחיתויות של דודו ( צילום: AFP )

מדליקים נרות לזכר דפני אחרי פיצוץ מכונית התופת ב-2017 ( צילום: רויטרס )

ראש הממשלה הנוכחי של מלטה רוברט אבלה, שחזר לשלטון בחודש מאי השנה, לא הגיב ישירות על הזיכוי, אך בהודעה שפרסמה ממשלתו זמן קצר אחרי פסק הדין היא קראה לשמור על איפוק: "ברגע רגיש זה הממשלה קוראת להפעיל שיקול דעת בהתבטאויות פומביות שעלולות להסב יותר נזק מתועלת", נמסר בהודעתה.