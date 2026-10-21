עונש של שבעה חודשי מאסר בלבד נגזר על אמיתי אשתמקר (47) מאילת, שעל פי כתב האישום המקורי שהוגש נגדו, הגיע לדירה שבה עבדה אישה במעגל הזנות, אנס אותה וביצע בה מעשים מגונים תוך שימוש בכוח. עבריין המין, שהפר צו פיקוח, זכה להסדר טיעון מקל במיוחד לאחר שהמתלוננת חזרה לחו"ל וסירבה לחזור לארץ כדי להעיד. כתב האישום מתאר מסכת מזעזעת של התעללות ואונס, כשהסרסור של המתלוננת נאלץ להזעיק את המשטרה. כשהשוטרים הגיעו למקום הנאשם המשיך לאנוס אותה ובהמשך ניסה להימלט.

פרקליטות מחוז דרום חתמה על הסדר טיעון מקל במיוחד עם עבריין המין, תושב אילת, ובמסגרתו הוא יודה ויורשע רק בעבירות איסור צריכת מעשה זנות והפרת צו פיקוח. בית המשפט המחוזי בבאר שבע הוא זה שגזר את עונשו. הפרקליטות הגישה את כתב האישום נגדו בחודש ספטמבר 2025 בגין עבירות אונס, מעשה מגונה, תקיפה, הפרת צו פיקוח והפרעה לשוטר במילוי תפקידו - זאת אחרי שאישה ממעגל הזנות הגישה נגדו תלונה שלפיה תקף ואנס אותה.

עבריין המין חסם את הדלת וגם ניסה להימלט מהשוטרים. אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

האישום מגולל מסכת אירועים קשה: אשתמקר הגיע לדירה שבה עבדה האישה בעיר, לקח את הטלפון הנייד שלה ואמר שעליה לעשות כרצונו, ואז אנס אותה וביצע בה מעשים מגונים תוך שימוש בכוח. הוא דחף אותה ונהג בה באלימות עד ששאלה האם ברצונו להרוג אותה. הסרסור של המתלוננת הוא זה שהתקשר למוקד 100 והזעיק עזרה. השוטרים שהגיעו למקום ביקשו ממנו לפתוח את הדלת, אך באותה עת המשיך הנאשם לאנוס את המתלוננת.

השוטרים המשיכו בניסיונותיהם לפתוח את דלת הדירה, ונאלצו להזעיק את כוחות הכיבוי כדי שיפרצו אותה. אשתמקר מצדו נעמד בצמוד לדלת ונשען עליה, עד שבשלב מסוים הצליחו השוטרים לפרוץ את הדלת. עבריין המין נמלט לחדר השינה שבו שהתה המתלוננת והשוטרים דלקו אחריו. אחד מהם ירה לעברו טייזר, ורק אז הם הצליחו לעצור אותו.

הנאשם טען בחקירתו כי כלל לא קיים איתה יחסי מין, אך במשטרה איתרו דנ"א וקונדום משומש במקום. לטענתו הזמין "עיסוי שגרתי" בלבד, וכשגילה כי מדובר בשירותי מין פרץ ויכוח עם המתלוננת, לאחר שלטענתו דרש את כספו חזרה. לאחר מכן טען כי "אף אחד לא אמר שזה משטרה בחוץ", כשנשאל על חסימת הדלת. כשעומת עם סתירות בגרסתו, הוא התפתל "בתשובות שונות ומשונות" לפי הפרקליטות, ואמר כי "השוטרים הגיעו לדלת ונלחצתי מהמשטרה". בעימות שנערך עם המתלוננת הכחיש את המיוחס לו.

מחקירת המשטרה עלה כי הנאשם הוא עבריין מין, ולחובתו גיליון שכולל עבירות מין רבות, בין היתר מעשה סדום, עבירות רבות של הפרת צו פיקוח, תקיפת עובד ציבור ועוד. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. במהלך ניהול התיק, לקראת הליך ההוכחות, התברר כי המתלוננת עזבה את הארץ ומסרבת לחזור ולהעיד.

במסגרת הליך גישור שהתנהל מול הפרקליטות, זו הציעה עונש מאסר דו-ספרתי. הנאשם דחה את ההצעה. לאחר שהמתלוננת סירבה לחזור להעיד, הפרקליטות נאלצה לתקן את כתב האישום והצדדים הגיעו להסדר טיעון שלפיו יודה רק בעבירות של איסור צריכת מעשה זנות והפרת צו פיקוח. הפרקליטות הסכימה כי יוטל עליו עונש מאסר בפועל של שבעה חודשים, ויופעל עונש מאסר מותנה מתיק קודם. בסך הכול הוא ירצה תשעה חודשי מאסר בפועל. המשמעות היא שהפרקליטות הסתפקה בימי המעצר שלו בלבד. כמו כן הוטל עליו קנס בגובה 2,000 שקלים.

הרכב השופטים, בראשות סגן הנשיא יואל עדן, יובל ליבדרו והשופטת רחל תורן, אישרו את הסדר הטיעון.

סנגוריו של הנאשם, עו"ד אלכסי גלפנט ואייל לביא מהסנגוריה הציבורית, מסרו: "הלקוח זעק את חפותו מהיום הראשון, ומצר על כך שלא ניתנה לו הזדמנות אמיתית להוכיח זאת בבית המשפט. לצד אלה, ובשים לב להתפתחות האירועים בתיק, הוא מרגיש ולו במידה מסוימת, שהצדק נעשה".