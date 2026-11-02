פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד 19 נאשמים בגין עבירות סחר בנשק ובסמים, בעקבות הפעלת סוכן משטרתי. מכתבי האישום עולה כי במסגרת הפעילות נמכרו לסוכן אקדחים ורובי סער בעשרות אלפי שקלים, בוצעו ניסויי ירי לבדיקת תקינות הנשקים ואף הוצע לו להקים מערך משותף לסחר בנשק. הנאשמים הם ג׳יהאד ג׳עברי, עלי שאוויש, מחמוד עבאסי, סאאד עבאסי, מחמד רוודי, אחמד תאבת, מוחמד אבו ספא, מוחמד עלקם, אחמד, מאלק ומוחמד טוויל, יאסר אבו ניג׳מה, מוחמד דנדיס, מג׳ד, עטאללה ועומאר ג׳אבר, מחמוד סידאווי, מוחמד חאג׳ מחמוד ואיאד מוסראתי. כתבי האישום מייחסים לנאשמים, כל אחד לפי חלקו, עבירות סחר בנשק, באביזר ובתחמושת, ניסיון סחר בנשק וסחר בסמים.