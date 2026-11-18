גורמים בגוש איזנקוט חושפים הבוקר (רביעי) את התנאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו ל"ממשלת אחדות", שעות לפני פגישה נוספת שצפויה בכנסת בין ראשי גוש השינוי. נתניהו אומנם אמר כי יש להגיע לשיחות על הקמת ממשלה שכזו "ללא תנאים מקדימים", אך לטענת הגורמים שליחיו לשיחות - ח"כ אופיר כץ ועו"ד מיכאל ראבילו - הציבו תנאים שיקשו על שותפות עתידית אפשרית.

גלריה התנאים של נתניהו שיקשו על ממשלת אחדות ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

לפי אותם גורמים, הצעת הליכוד כוללת חמישה תנאים מרכזיים שמשמרים הלכה למעשה את שלטונו של רה"מ לארבע שנים נוספות. התנאי הראשון הוא לא לאפשר רוטציה: ראש הממשלה של ממשלת האחדות הוא נתניהו, שיכהן כארבע שנים כראש הממשלה ללא חילופים - כפי שכבר הצהיר נתניהו על רצונו להקים "ממשלת אחדות בהובלתו".

בנוסף, חוק הפטור מגיוס לחרדים יהיה על פי המתווה שהציג יו"ר ועדת החוץ והביטחון היוצא, ח"כ בועז ביסמוט, בהסכמה עם המפלגות החרדיות.

ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר לא תקום. במקום, תוקם ועדה לפי המתווה של חבר הכנסת לשעבר אריאל קלנר מהליכוד, שהינה למעשה ועדה שהרכבה תלוי אך ורק בגורמים פוליטיים. בליכוד טענו שיהיו מוכנים שחברי הוועדה ייבחרו בהסכמה על ראשי המפלגות שירכיבו את הממשלה.

תנאי נוסף שהציבו כביכול כץ וראבילו, לפי הגורמים בגוש איזנקוט, היא שיו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יהיה שותף בממשלת האחדות. הליכוד, מנגד, מוכן לכך שמפלגת הדמוקרטים גם תהיה חברה בקואליציה ובממשלה. עם זאת, נזכיר שמפלגתו של יאיר גולן כבר הבהירה שלא תיקח חלק באף ממשלה שבה יהיה חבר נתניהו - ולכן הצעת נציגי הליכוד אינה רלוונטית במקרה הזה.

בליכוד גם הבהירו במהלך השיחות שלא יאפשרו פגיעה או שינוי בחוקי המהפכה המשפטית שעברו בכנסת הקודמת, בדגש על החוק להחלשת הייעוץ המשפטי לממשלה והחוק להשתלטות הפוליטית על הוועדה לבחירת שופטים.

בליכוד מכחישים שהתנאים נידונו: "נתניהו צריך לעמוד בראש"

גורם בליכוד המעורה במו"מ עם איזנקוט הכחיש חלק מרשימת התנאים שבליכוד הציגו כביכול לנציגי ישר! וטען כי בפגישה הראשונה בתחילת השבוע לא ירדו לפרטים בנושאים רבים, כמו חוק הפטור מגיוס והקמת ועדת חקירה ממלכתית.

"הצעה הזויה". כץ וטרופר, ביציאה מפגישת המו"מ ( צילום: מוטי קמחי )

לדברי אותו גורם, מדובר במו"מ ראשוני שבו דיברו הצדדים באופן כללי על הקמת ממשלת אחדות, אולם בליכוד אישרו את הדרישה שנתניהו יכהן כראש הממשלה בממשלה שכזו. "רוב הציבור בישראל בחר בנתניהו ולכן הוא צריך להיות ראש הממשלה בהקמת ממשלת אחדות", אמרו נציגי הליכוד לנציגי איזנקוט בפגישה. גורם נוסף המעורה בפרטים טען כי סוגיית הרוטציה כלל לא נידונה במהלך הפגישה.

מעבר לחמשת התנאים המרכזיים ציינו בליכוד עוד מספר עקרונות שנוגעים למדיניות החוץ והביטחון של ישראל, ובהם: לא תקום מדינה פלסטינית; מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי; לא נסוגים מקווי האחיזה של צה"ל בכל הזירות עד להסרת האיום; לא משנים את תנאי הכליאה של מחבלי הנוחבה.

"חוסר הבנה שהם הפסידו בבחירות"

גורם שנחשף לתנאי הליכוד טען בשיחה עם ynet כי מדובר ב"חוסר הבנה וחוסר מודעות לכך שהם (גוש נתניהו - י"ק) הפסידו בבחירות", כלשונו.

"הם הקימו את 'מאהל האחדות', אבל הם חושבים שהם גוש של 67 מנדטים. הם הפסידו בבחירות, ובאים עכשיו עם הצעה הזויה". לדברי אותו גורם, "אין דרך להתפשר כאן על שום סעיף אם אלה תנאי ההתחלה של המשא ומתן ל'אחדות'".