הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) התייעצות בנושא הסרט "נז"א", המציג עדויות של 24 חיילים וחיילות מיחידה 8200 על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה - שאומרים כי היו מעורבים ב"פשע מלחמה ורצח עם", ומתארים את מדיניות הנזק האגבי, ההפגזות והחיסולים.
בהתייעצות הששתפו סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, מפקד 8200, תת-אלוף א׳, דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין ומפקדים נוספים. בסיום הדיון הנחה הרמטכ״ל על שורת צעדים:
- הקמת צוות רב-ארגוני ורב-תחומי, בהובלת ראש אגף התכנון, לגיבוש דרכי פעולה וכלים להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, בשיתוף מומחים מישראל ומהעולם.
- הרמטכ"ל הנחה את הפרקלטית הצבאי הראשי לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו, בין היתר בשל הפצת טענות שקריות נגד חיילי צה"ל, והשלכותיהן האפשריות על ביטחונם האישי ועל ביטחון המדינה.
- בחינת היבטי ביטחון המידע ומעורבים אפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים אשר שימשו להפקת הסרט.
לצד שורת הצעדים, צירף הרמטכ"ל דברים חריפים וחריגים נגד המעורבים. "על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת. הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה״ל ומפקדיו", אמר.
"זהו מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צה״ל. הוא מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל, מכפיש את חיילינו ומפקדינו ומבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין. זהו ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו מול הגרועים שבאויבינו - ובתוך כך לסכן באופן ממשי את חיילי צה"ל ומפקדיו.
"אנחנו לא נאפשר להפוך את חיילי צה"ל למטרה באמצעות שקרים ועלילות דם. מול ניסיון כזה צריך לפעול בנחישות, בכל הכלים העומדים לרשותנו - משפטיים, פיקודיים והסברתיים".
מדובר צה"ל נמסר כי הרמטכ"ל הדגיש שצה"ל יפעל בכל הכלים העומדים לרשותו כדי להגן על חייליו, מפקדיו ולוחמיו, ועל שמו הטוב של צבא ההגנה לישראל.
לפי צה"ל, הרמטכ"ל עמד על כך שמדובר בניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה״ל ושל מדינת ישראל. עוד הוסיף, שצה״ל פועל בהתאם לדין הבין-לאומי, לרוח צה״ל ולערכיו, ומוביל במאמץ לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, תוך יחס פגיעה נמוך משמעותית בהשוואה לצבאות העולם בפגיעה בבלתי מעורבים ביחס למחבלים.
בנוסף, הדגיש הרמטכ״ל את הצורך במאמץ הסברה לאומי ובינלאומי רחב, בשיתוף משרד החוץ, משרד המשפטים, מערך ההסברה הלאומי ושאר הגורמים הרלוונטיים.