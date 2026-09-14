הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) התייעצות בנושא הסרט "נז"א", המציג עדויות של 24 חיילים וחיילות מיחידה 8200 על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה - שאומרים כי היו מעורבים ב"פשע מלחמה ורצח עם", ומתארים את מדיניות הנזק האגבי, ההפגזות והחיסולים.

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) התייעצות בנושא הסרט "נז"א", המציג עדויות של 24 חיילים וחיילות מיחידה 8200 על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה - שאומרים כי היו מעורבים ב"פשע מלחמה ורצח עם", ומתארים את מדיניות הנזק האגבי, ההפגזות והחיסולים.

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) התייעצות בנושא הסרט "נז"א", המציג עדויות של 24 חיילים וחיילות מיחידה 8200 על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה - שאומרים כי היו מעורבים ב"פשע מלחמה ורצח עם", ומתארים את מדיניות הנזק האגבי, ההפגזות והחיסולים.

⁠הרמטכ"ל הנחה את הפרקלטית הצבאי הראשי לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו, בין היתר בשל הפצת טענות שקריות נגד חיילי צה"ל, והשלכותיהן האפשריות על ביטחונם האישי ועל ביטחון המדינה.

⁠הרמטכ"ל הנחה את הפרקלטית הצבאי הראשי לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו, בין היתר בשל הפצת טענות שקריות נגד חיילי צה"ל, והשלכותיהן האפשריות על ביטחונם האישי ועל ביטחון המדינה.

⁠הרמטכ"ל הנחה את הפרקלטית הצבאי הראשי לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו, בין היתר בשל הפצת טענות שקריות נגד חיילי צה"ל, והשלכותיהן האפשריות על ביטחונם האישי ועל ביטחון המדינה.

לצד שורת הצעדים, צירף הרמטכ"ל דברים חריפים וחריגים נגד המעורבים. "על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת. הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה״ל ומפקדיו", אמר.

לצד שורת הצעדים, צירף הרמטכ"ל דברים חריפים וחריגים נגד המעורבים. "על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת. הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה״ל ומפקדיו", אמר.

לצד שורת הצעדים, צירף הרמטכ"ל דברים חריפים וחריגים נגד המעורבים. "על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת. הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה״ל ומפקדיו", אמר.