מועמד לקונגרס בארה"ב נעצר בחשד לפשע שנאה אחרי שתקף מילולית אב ישראלי שהסיע את בנו הקטן לבית הספר. מתיו ארנדט, מועמד מפלגת הירוקים בוויסקונסין, תועד מכנה את האב "בוגד מז***" וצועק "שישראל תלך להז****". את הפרסום שהוביל למעצרו הוא הזמין בעצמו: "תעלה את זה לרשתות. אני מתמודד לקונגרס”, צעק לעברו.

מועמד לקונגרס בארה"ב נעצר בחשד לפשע שנאה





התקרית אירעה ביום חמישי בבוקר במקוון, פרוור של מילווקי. על מכוניתו של הישראלי הייתה מדבקה עם דגל ישראל והכיתוב "F*** Hamas". האב סיפר שארנדט נצמד לרכבו ללא סיבה, עקף אותו, פתח את החלון וקילל את ישראל ואת היהודים. בהמשך זגזג לפניו בין הנתיבים. "לא הייתי בטוח אם הוא מנסה להוריד אותי מהכביש", אמר הישראלי לתחנת הרדיו המקומית.

האב צילם את לוחית הרישוי ונסע בעקבות ארנדט לתחנת דלק, שם התעמת איתו והפעיל את המצלמה. ארנדט גידף גם את "הלובי הישראלי", צעק "שחררו את פלסטין" ומסר את שמו. "אתה בחור נהדר. אני בהחלט אצביע לך", השיב האב בציניות. במושב האחורי ישב בנו הקטן, שלדבריו החל להילחץ.

מתיו ארנדט

האב, שחי בארה"ב כ-12 שנה, סיפר שגדל בקהילה שאיבדה יותר מ-100 בני אדם בטבח 7 באוקטובר. הוא הבהיר שהמדבקה מכוונת לחמאס: "אין לי דבר נגד הפלסטינים. יש לי בעיה עם ארגון שרוצה במותם של יהודים". על המועמד אמר: "גם אם אני לא מסכים עם מישהו, לעולם לא הייתי רוצה שאדם שמתנהג כך ירוץ לקונגרס".

ארנדט, בן 54, רואה חשבון ויועץ השקעות, טען שהישראלי עקב אחריו והטריד אותו. הוא התנצל על התנהגותו, אך התעקש ש"המסר נשאר" ושדבריו כוונו לישראל ולא ליהודים. "הטעות היחידה שלי הייתה שלא העברתי את המסר בצורה רגועה יותר", אמר.