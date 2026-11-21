הפוליטיקאית הפרו-ישראלית קרולינה פרייסלר, חברת מפלגת FDP הגרמנית, הותקפה במהלך הפגנה אנטי-ישראלית בברלין. לפי ה"די וולט" הגרמני, מפגין אחד תקף את פרייסלר במהלך המחאה ברובע שנברג, ומעט לאחר מכן מפגינה נוספת בעטה בה והפילה אותה לקרקע. פרייסלר אמרה כי סבלה מכאבים בראשה כתוצאה מהתקיפות, אך דחתה הצעה לטיפול רפואי. יו"ר מפלגתה וולפגנג קוביקי גינה בחריפות את התקיפה: "כולנו ב-FDP עומדים לצד קרולינה". שר החוץ גדעון סער אמר כי שוחח עם פרייסלר ודרש בשלומה: "הודיתי לה על עמידתה לצד ישראל. אומץ ליבה ראוי להערצה".