ממשלת מצרים מתמודדת בשנים האחרונות עם תופעה של המוני כלבים משוטטים ועל פי הנתונים הרשמיים שלה, בשנת 2025 לבדה דווח על כ-1.4 מיליון מקרים של נשיכות. לאחרונה הסתיימו כמה מקרים דומים בתוצאות טרגיות: בחודש שעבר נהרגה פעוטה בעיר "גני אוקטובר" שמערבית לקהיר, אחרי שהותקפה על ידי להקת כלבים משוטטים מול בית משפחתה. באירוע אחר ננשכו בעיר "עשרה ברמדאן" 17 בני אדם על ידי כלב שנדד בין מתחמי מגורים. בשבוע שעבר אושפזו שבעה בני אדם במחוז אסיוט אחרי שננשכו על ידי כלב משוטט. צבר המקרים שכנע את הממשלה המצרית להתחיל להתמודד עם המצב ברצינות.

מכת הכלבים המשוטטים במדינות השכנות - צפו:

ביום שני שעבר הודיע משרד הסביבה והפיתוח המקומי במצרים על פתיחת מקלט רשמי ראשון לכלבים משוטטים בעיר א-תבין שבמחוז קהיר. הוא מתפרס על 5,000 מ"ר ומיועד לקלוט כ-700 כלבים, ככל הנראה טיפה בים, אבל גם זו התחלה: על פי הדיווח, האוניברסיטה המצרית-סינית תרמה למימון הקמת מקלטים נוספים בקהיר.

המתחם כולל חדרי ניתוח, חדר האכלה, בית מרקחת, חדרי בידוד, אזור פעילות עבור הכלבים ושני מתקנים לרחיצתם. במקום פועל צוות וטרינרי שאחראי על הבדיקות הרפואיות, העיקורים, הסירוסים, הניתוחים והחיסונים, כולל כלבת.

השרה לפיתוח מקומי וסביבה, מנאל עווד, נכחה בטקס פתיחת המקלט עם שר החקלאות עלא פארוק ועם מושל קהיר ד"ר איבראהים סאבר. היא הצהירה שם שמדובר בצעד לקראת פיתוח מערכת להתמודדות עם הכלבים המשוטטים, באופן שיאזן בין בריאות הציבור לבין רווחת בעלי החיים.

המושל סאבר אמר בטקס הפתיחה: "הקמת המקלט מגיעה במסגרת תוכנית מחוז קהיר להיענות לתלונות האזרחים, ולצמצם את התופעות השליליות הנובעות מהתפשטות הכלבים המשוטטים ברחובות, תוך שימוש בשיטות מדעיות והומניות המסתמכות על עיקור, חיסון והפחתת רבייה בלתי מבוקרת, מבלי לשבש את המאזן האקולוגי".

כבר ב-20 בינואר האחרון הכריז ראש הממשלה מוסטפא מדבולי על אסטרטגיה לאומית מקיפה להתמודדות עם תופעת בעלי החיים המשוטטים. הוא פירט שהתוכנית מבוססת על הרחקת כלבים משוטטים מאזורים מיושבים, והרחבה של פעולות החיסון והעיקור.

ראש איגוד הווטרינרים במצרים, מג'די חסן, מסר כי מקלטים עבור הכלבים לא מספיקים כדי לפתור את המשבר ללא תוכנית לאומית מקיפה, שתגדיר את גודל הבעיה, את המנגנונים להתמודדות איתה ואת תפקידי סוכנויות הממשלה, יחד עם לוח זמנים ומקורות מימון מוצהרים. מדבריו ניתן להבין כי התוכנית הקיימת אינה מספיקה.

"השפעה על הפעילות המסחרית"

התופעה מוכרת גם במדינות שכנות אחרות. בלבנון דווח בשבוע שעבר על כמה בני אדם שנפצעו מתקיפת כלב משוטט בעיירה אל-קוסיבה שבדרום המדינה, ובאירוע אחר הותקף עובד בעיריית טריפולי שבצפון לבנון על ידי כלבים משוטטים.

כלי תקשורת לבנוניים שעוסקים בתופעה מסבירים שעם תחילת המשבר הכלכלי במדינה בשנת 2019 נטשו רבים את כלביהם, ובהיעדר פיקוח – הם התרבו והלכו. מספרם גדל עוד יותר אחרי פרוץ המלחמה בין חיזבאללה לישראל, שכפתה עקירה של המונים ושיבוש שגרת החיים.

אתגר בריאותי וציבורי ( ארכיון: הרצל יוסף )

בדיווח של כלי תקשורת מקומי בצידון הוצג תיעוד של כלבים מתאספים מול חנויות ומרכזי מסחר ונטען שמדובר בשגרה. "תנועת הכלבים בקבוצות, במיוחד בשעות הלילה, עלולה להפוך למקור סכנה ממשי, ולהשפיע לרעה על הפעילות המסחרית ועל החיים בעיר", נכתב.

עיריית צידון, צוין, ניצבת בפני דילמה קשה, לאור המגבלות והשיקולים שמטילות עמותות למען בעלי חיים בנוגע לטיפול בכלבים משוטטים. מנגד, מן הסתם מתן מחסה וטיפול בהם דורשים משאבים כספיים ולוגיסטיים משמעותיים, קל וחומר בתנאים הכלכליים הקשים הנוכחיים.

במקביל, הטלוויזיה הסורית דיווחה בשבוע שעבר על קמפיין פיילוט לעיקור, סירוס וחיסון כלבים משוטטים בדמשק. מדובר ביוזמה של האיגוד הווטרינרי הסורי, בשיתוף פעולה עם ארגון גרמני להצלת בעלי חיים. בסוכנות סאנא הסורית פורסמה באוקטובר האחרון כתבה שפירטה כיצד מהווה תופעת הכלבים המשוטטים אתגר עבור מגזרי הבריאות והשירות הציבורי.

צוין בה שמשרד הבריאות בדמשק תיעד 10,016 מקרים של נשיכות או שריטות על ידי בעלי חיים מתחילת שנת 2026, לעומת 6,183 מקרים במחצית הראשונה של 2025. המטרה האסטרטגית הלאומית, צוין, היא להגיע לאפס מקרי מוות כתוצאה מכלבת עד שנת 2030.

גם בירדן מדובר באתגר מוכר. בשבועות האחרונים דווח במדינה שמדובר במשבר מתמשך שמשפיע יותר ויותר על אזורי מגורים.