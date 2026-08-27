משרד האוצר התייחס לדבריו של הרמטכ"ל אייל זמיר, לפיהם ה"קופה ריקה", ומסר כי על ראשי מערכת הביטחון להתייחס בכובד ראש למיליארדי שקלים מדי שנה. "משרד האוצר רתום באופן מלא למאמץ הצבאי ומימן את כל פעולות הצבא בכל החזיתות במאות מיליארדים בהתאם לצרכי המערכת", נמסר. "תקציב הביטחון הוכפל כמעט פי שלושה תוך שנתיים. אין סיכום בו משרד האוצר לא עמד - מעל ומעבר לתקציב המקורי שאושר בכנסת". בסוף צוין כי "על ראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות הקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי שקלים מדי שנה, כדי שישמשו לביטחון המדינה בצורה יעילה ובניהול אחראי".