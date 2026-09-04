לפי מד"א, בשעה 18:04 התקבל במוקד 101 במרחב ירושלים דיווח על ילד שהובא למרפאה מקומית בשדרות משה דיין בירושלים "לאחר שככל הנראה נפצע בתאונת דרכים". למקום הגיעו חובשים ופרמדיקים של מד"א, שהעניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים תוך כדי פעולות החייאה.

לפי מד"א, בשעה 18:04 התקבל במוקד 101 במרחב ירושלים דיווח על ילד שהובא למרפאה מקומית בשדרות משה דיין בירושלים "לאחר שככל הנראה נפצע בתאונת דרכים". למקום הגיעו חובשים ופרמדיקים של מד"א, שהעניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים תוך כדי פעולות החייאה.

לפי מד"א, בשעה 18:04 התקבל במוקד 101 במרחב ירושלים דיווח על ילד שהובא למרפאה מקומית בשדרות משה דיין בירושלים "לאחר שככל הנראה נפצע בתאונת דרכים". למקום הגיעו חובשים ופרמדיקים של מד"א, שהעניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים תוך כדי פעולות החייאה.

הפרמדיקים צביקה הורביץ ובעז אלבז סיפרו כי "מדובר באירוע מזעזע. חברנו לכוחות הרפואה במקום וראינו את הפעוט מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלת ראש קשה, כשמבצעים בו פעולות החייאה".

הפרמדיקים צביקה הורביץ ובעז אלבז סיפרו כי "מדובר באירוע מזעזע. חברנו לכוחות הרפואה במקום וראינו את הפעוט מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלת ראש קשה, כשמבצעים בו פעולות החייאה".

הפרמדיקים צביקה הורביץ ובעז אלבז סיפרו כי "מדובר באירוע מזעזע. חברנו לכוחות הרפואה במקום וראינו את הפעוט מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלת ראש קשה, כשמבצעים בו פעולות החייאה".