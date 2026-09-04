פעוט כבן שנה נפצע הערב (יום שישי) באורח אנוש וסובל מחבלה קשה בראשו, לפי החשד כתוצאה מפגיעת רכב שנסע לאחור בחניית ביתו בירושלים.
לפי מד"א, בשעה 18:04 התקבל במוקד 101 במרחב ירושלים דיווח על ילד שהובא למרפאה מקומית בשדרות משה דיין בירושלים "לאחר שככל הנראה נפצע בתאונת דרכים". למקום הגיעו חובשים ופרמדיקים של מד"א, שהעניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים תוך כדי פעולות החייאה.
הפרמדיקים צביקה הורביץ ובעז אלבז סיפרו כי "מדובר באירוע מזעזע. חברנו לכוחות הרפואה במקום וראינו את הפעוט מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלת ראש קשה, כשמבצעים בו פעולות החייאה".
לדבריהם, "סיפרו לנו שהוא נפצע בתאונת דרכים. המשכנו את הטיפול הרפואי. העברנו את הילד לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים כשאנחנו ממשיכים להילחם על חייו".
המשטרה מסרה כי שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים פתחו בחקירה בעקבות המקרה, לבירור הנסיבות שהובילו לפגיעת הרכב.