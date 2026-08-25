בעקבות סדרת מהלכים אנטי-ישראלים של ממשלת הולנד, החליט היום (שלישי) שר החוץ גדעון סער, על דעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לסלק את נציגי המדינה ממרכז התיאום האזרחי-צבאי בקריית גת (CMCC), שהוקם במסגרת תוכנית השלום לעזה של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. הודעה על כך נמסרה הערב לשגרירות הולנד בישראל, וכמובן גם לארה"ב. הנציגים התבקשו לעזוב את ישראל בתוך שבוע.
בין המהלכים של הולנד היה חקיקת חוק שאוסר סחר עם מוצרים ישראלים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן, שייכנס לתוקפו בחודש הבא. סער הדגיש כי "המדיניות האנטי-ישראלית של ממשלת הולנד מלווה בגל אנטישמיות וחרמות חסר תקדים במדינה זו". לדבריו, "המסר שלנו ברור: מי שפועל נגד ישראל - לא תהיה לו דריסת רגל באזור. ישראל לא תאפשר צעדים נגדה ללא תגובה".
החוק ההולנדי צפוי להיכנס לתוקף ב-22 בספטמבר והוא יאסור על ייבוא, רכישה, מכירה ותיווך מסחרי של מוצרים שמקורם בהתנחלויות הישראליות ביהודה ושומרון. ההחלטה, שאושרה כבר במאי השנה והפכה רשמית לאחר קבלת חוות דעת ממועצת המדינה ההולנדית, מבוססת על עמדת הממשלה, שלפיה ההתנחלויות אינן חוקיות לפי המשפט הבינלאומי. בהולנד טענו כי באמצעות האיסור הם ממלאים את חובתם שלא לתרום למצב שהם מגדירים כ"בלתי חוקי".
על פי הצו החדש, ייאסר לא רק לייבא מוצרים מההתנחלויות, אלא גם לרכוש או למכור אותם בתחומי הולנד, לספק שירותי תיווך המאפשרים את הסחר בהם - ואף לעקוף את האיסורים באמצעות מנגנונים מסחריים אחרים. מנהיג מפלגת החירות ההולנדית, חירט וילדרס, תקף בחריפות את ההחלטה וכתב כי הוא "מתבייש עמוקות בבגידה של ממשלת השמאל-ליברלית בהולנד, שלדבריו נכנעת לשונאי ישראל ואוהבי האיסלאם".
בנוסף לחוק החדש, בפעם השנייה ברציפות, רשות השידור ההולנדית הודיע אתמול רשמית כי תחרים גם את אירוויזיון 2027, שייערך בבורגס שבבולגריה. רשות השידור הציבורית ההולנדית AVROTROS הודיעה כי ההחלטה התקבלה שוב כמחאה על השתתפותה של ישראל בתחרות, על רקע המצב בעזה ומה שכינתה כ"היעדר כללים ברורים להדחת מדינות המעורבות בעימותים צבאיים".
"כבר אי אפשר לראות באירוע תחרות ניטרלית, כל עוד משתתפת בו מדינה שמעורבת עדיין בעימות צבאי רחב היקף", נכתב בהודעה שלהם לתקשורת. "המתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון משפיעה באופן משמעותי על התחרות והובילה לפילוגים עמוקים.
הולנד היא המדינה השנייה שמסולקת ממרכז התיאום בקריית גת. המדינה הקודמת הייתה ספרד שסולקה מהמרכז באפריל השנה. בהודעת משרד החוץ נכתב אז כי ההחלטה התקבלה, "על רקע האובססיה האנטי-ישראלית של ממשלת ספרד של פדרו סנצ'ס והפגיעה החמורה באינטרסים של ישראל (וגם של ארה״ב) כולל במהלך המלחמה נגד איראן". ישראל שקלה לסלק גם את נציגי צרפת אך בחרה שלא לעשות כן , כנראה מחשש לתגובה צרפתית חריפה מאוד.