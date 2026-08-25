בעקבות סדרת מהלכים אנטי-ישראלים של ממשלת הולנד, החליט היום (שלישי) שר החוץ גדעון סער, על דעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לסלק את נציגי המדינה ממרכז התיאום האזרחי-צבאי בקריית גת (CMCC), שהוקם במסגרת תוכנית השלום לעזה של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. הודעה על כך נמסרה הערב לשגרירות הולנד בישראל, וכמובן גם לארה"ב. הנציגים התבקשו לעזוב את ישראל בתוך שבוע.

בעקבות סדרת מהלכים אנטי-ישראלים של ממשלת הולנד, החליט היום (שלישי) שר החוץ גדעון סער, על דעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לסלק את נציגי המדינה ממרכז התיאום האזרחי-צבאי בקריית גת (CMCC), שהוקם במסגרת תוכנית השלום לעזה של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. הודעה על כך נמסרה הערב לשגרירות הולנד בישראל, וכמובן גם לארה"ב. הנציגים התבקשו לעזוב את ישראל בתוך שבוע.

בעקבות סדרת מהלכים אנטי-ישראלים של ממשלת הולנד, החליט היום (שלישי) שר החוץ גדעון סער, על דעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לסלק את נציגי המדינה ממרכז התיאום האזרחי-צבאי בקריית גת (CMCC), שהוקם במסגרת תוכנית השלום לעזה של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. הודעה על כך נמסרה הערב לשגרירות הולנד בישראל, וכמובן גם לארה"ב. הנציגים התבקשו לעזוב את ישראל בתוך שבוע.

, מזרח ירושלים ורמת הגולן, שייכנס לתוקפו בחודש הבא. סער הדגיש כי "המדיניות האנטי-ישראלית של ממשלת הולנד מלווה בגל אנטישמיות וחרמות חסר תקדים במדינה זו". לדבריו, "המסר שלנו ברור: מי שפועל נגד ישראל - לא תהיה לו דריסת רגל באזור. ישראל לא תאפשר צעדים נגדה ללא תגובה".

, מזרח ירושלים ורמת הגולן, שייכנס לתוקפו בחודש הבא. סער הדגיש כי "המדיניות האנטי-ישראלית של ממשלת הולנד מלווה בגל אנטישמיות וחרמות חסר תקדים במדינה זו". לדבריו, "המסר שלנו ברור: מי שפועל נגד ישראל - לא תהיה לו דריסת רגל באזור. ישראל לא תאפשר צעדים נגדה ללא תגובה".

החוק ההולנדי צפוי להיכנס לתוקף ב-22 בספטמבר והוא יאסור על ייבוא, רכישה, מכירה ותיווך מסחרי של מוצרים שמקורם בהתנחלויות הישראליות ביהודה ושומרון. ההחלטה, שאושרה כבר במאי השנה והפכה רשמית לאחר קבלת חוות דעת ממועצת המדינה ההולנדית, מבוססת על עמדת הממשלה, שלפיה ההתנחלויות אינן חוקיות לפי המשפט הבינלאומי. בהולנד טענו כי באמצעות האיסור הם ממלאים את חובתם שלא לתרום למצב שהם מגדירים כ"בלתי חוקי".

החוק ההולנדי צפוי להיכנס לתוקף ב-22 בספטמבר והוא יאסור על ייבוא, רכישה, מכירה ותיווך מסחרי של מוצרים שמקורם בהתנחלויות הישראליות ביהודה ושומרון. ההחלטה, שאושרה כבר במאי השנה והפכה רשמית לאחר קבלת חוות דעת ממועצת המדינה ההולנדית, מבוססת על עמדת הממשלה, שלפיה ההתנחלויות אינן חוקיות לפי המשפט הבינלאומי. בהולנד טענו כי באמצעות האיסור הם ממלאים את חובתם שלא לתרום למצב שהם מגדירים כ"בלתי חוקי".

החוק ההולנדי צפוי להיכנס לתוקף ב-22 בספטמבר והוא יאסור על ייבוא, רכישה, מכירה ותיווך מסחרי של מוצרים שמקורם בהתנחלויות הישראליות ביהודה ושומרון. ההחלטה, שאושרה כבר במאי השנה והפכה רשמית לאחר קבלת חוות דעת ממועצת המדינה ההולנדית, מבוססת על עמדת הממשלה, שלפיה ההתנחלויות אינן חוקיות לפי המשפט הבינלאומי. בהולנד טענו כי באמצעות האיסור הם ממלאים את חובתם שלא לתרום למצב שהם מגדירים כ"בלתי חוקי".