בית משפט השלום באילת זיכה נאשם בתקיפה, לאחר שהתביעה המשטרתית הוסיפה בטעות את הנאשם כעד תביעה - במקום את הקורבן. בית המשפט סירב לאפשר למשטרה לתקן את כתב האישום בפעם השנייה וקבע כי היו לה שלוש שנים וחצי לתקן את כתב האישום, שנכתב לטענתו ברשלנות.

בית משפט השלום אילת. ארכיון ( צילום: יאיר שגיא )

התביעה כאמור, כלל לא כללה את המתלונן ברשימת העדים ולא זימנה אותו לעדות - זאת למרות בקשת ההגנה. ביום הצגת הראיות, בדיון העשירי בתיק, הודיעה התביעה כי תחזור בה מהאישום אם הנאשם יחזור בו מכפירתו באשמה, וכשסירב ביקשה לתקן את כתב האישום, שלדבריה הקורבן לא התווסף "בשגגה". בית המשפט קבע כי בקשת המשטרה לתקן את כתב האישום הוגשה "בחוסר תום לב".

על פי כתב האישום שהוגש לפני יותר משלוש שנים, במרץ 2022 תקף המתלונן את הנאשם באילת. הוא תפס אותו בצווארו, דחף אותו למיטה והכה אותו באגרוף בראשו. בתגובה, כך נטען, יצא הנאשם מהחדר, ולאחר שחזר ריסס את המתלונן בגז פלפל. הנאשם עמד על חפותו לאורך המשפט.

כבר בתשובה לכתב האישום, ביוני השנה, הצביעה ההגנה על כך שברשימת עדי התביעה נפלה טעות, שכן עד התביעה מספר 2 הוא הנאשם עצמו, וביקשה כי המתלונן יוזמן להעיד. בנוסף, נציגת התביעה המשטרתית אישרה גם כי לא זימנה את המתלונן כי חשבה שיגיעו להסכמות. סנגורו של הנאשם, עו"ד קובי בלבן מהסניגוריה הציבורית, התנגד לתיקון נוסף של כתב האישום ולדחיית הדיון.

סגן נשיא השופט שי ברגר החליט לזכות את הנאשם, שכן "נפל פגם מהותי בהתנהלות המאשימה". בהחלטתו ציין כי בידי התביעה המשטרתית היו שלוש שנים וחצי לתקן את כתב האישום - אך היא לא עשתה זאת. בנוסף, כתב האישום "נכתב ברשלנות", לדברי השופט. "התנהלות המאשימה חותרת תחת עקרונות הצדק וההגינות", קבע והוסיף כי ההתנהלות אף מעוררת תמיהה.

בית המשפט הדגיש כי "כתב אישום שמוגש נגד אדם הוא המסמך העיקרי בהליך הפלילי והוא מאפשר לנאשם להתכונן באופן ראוי למשפטו", וכי על התביעה להתייחס אליו "בחשיבות הראויה ובהקפדה הנדרשת". לדבריו, "נפל פגם בהתנהלות המאשימה החל מתחילת ההליך ועד להיום".