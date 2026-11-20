גדי איזנקוט הוא אדם נחוש, עקשן וממוקד מטרה. הוא גם לא פראייר. בשנתיים שבהן כיהן כמזכיר הצבאי של ראשי הממשלה אריק שרון ואהוד ברק, הוא למד פוליטיקה מהי. ב-14 שנותיו כאלוף וכרמטכ"ל, עמד מקרוב לא רק על הלכי הרוח של מקבלי ההחלטות, אלא בעיקר על האינטרסים הפוליטיים והאישיים שלהם. תקופתו הקצרה כשר ללא תיק, אחרי טבח 7 באוקטובר, אפשרה לו להתחקות מקרוב גם אחר מניעיהם של ראש הממשלה נתניהו, צוותו ויועציו.

כשהחליט איזנקוט שלא להיענות לחיזוריהם של נפתלי בנט ויאיר לפיד ולהצטרף אליהם, גמלה בלבו ההחלטה ללכת על כל הקופה, ולהתמודד על ראשות הממשלה. מייד לאחר שקיבל את המנדט הוא תכנן בליץ של הצגת ממשלה, לפני שהליכוד יתעשת ויתחיל להפעיל את הלחצים המוכרים על חברי רשימתו, בעיקר הפריכים שבהם, ועל בני משפחותיהם. הסנונית הראשונה למה שעוד צפוי לו הייתה הצהרתה של מרים פרץ, שהתחייבה בשם בנה, חבר הכנסת, כי לא יישב בקואליציה עם מפלגות ערביות. אבל זה לא ייגמר בזה.

גדי איזנקוט ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בינתיים, שותפיו עושים לו בית ספר בפוליטיקה. אביגדור ליברמן מושך לקואליציה עם החרדים, תוך הפרת הבטחת בחירות אחת; יאיר גולן דוחף לקואליציה עם הערבים, תוך הפרת הבטחת בחירות אחרת; ונפתלי בנט מאותת על ממשלת אחדות עם נתניהו, למקרה שיש עוד הבטחת בחירות שהאחרים טרם התחייבו להפר. כמו שזה נראה עכשיו, זה לא מנדט, זו שקשוקה. וככה לא בונים ממשלה.

ראשי מפלגות השינוי מתפתלים ומתברברים בניסיון למצוא דרך להפר את הבטחות הבחירות שלהם, בלי שהציבור שבחר בהם יוקיע אותם. הם מנסים לעשות סיבוב פרסה בלי לאבד את הבלמים, ומתרגלים איך זה נראה ללכת בלי ולהרגיש עם. אבל ישנה אפשרות נוספת.

נניח שאיזנקוט היה מצליח להביא את ליברמן, בנט, לפיד וגולן לאירוע תקשורתי משותף מול מצלמות ערוצי הטלוויזיה. כשהם ניצבים משני צדיו, היה אומר את הדברים הפשוטים הבאים: "אזרחי ישראל, הבטחנו לכם במערכת הבחירות להחליף את הממשלה הנוכחית. אנחנו נעמוד בהבטחה הזאת. נשרת אתכם, לא את עצמנו. את כולכם – את אלה שבחרו בנו ואת אלה שלא. הבטחנו להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. והיא תקום. גם פעולותינו בתפקידינו הקודמים ייחקרו עד תום. הבטחנו עוד הבטחות. אבל לצערנו, לא קיבלנו מספיק כוח פוליטי כדי לקיים את כולן. בשלב הזה זה בלתי אפשרי. נעשה כמיטב יכולתנו במסגרת המגבלות שהכתיבו תוצאות הבחירות, שאותן אנחנו מכבדים".

אחרי שהאמת הפשוטה הזאת תיאמר, יש סיכוי שהחבורה הזאת תצטרך להצטדק פחות, וכנראה גם להתפתל פחות

אחרי שהאמת הפשוטה הזאת תיאמר, יש סיכוי שהחבורה הזאת תצטרך להצטדק פחות, וכנראה גם להתפתל פחות. הם ייכנסו לחדר ויתעדפו: אילו מההבטחות שנתנו לבוחרים הם נאלצים להפר, ואילו יוכלו לקיים. לפעמים גם האמת היא אופציה.