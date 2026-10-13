10 פעוטות פיתחו היום (שלישי) תגובה אלרגית לשימורי טונה, במעון בביתר עילית. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, וסגרה את הגן. פרמדיקים שהגיעו למקום העניקו טיפול. תחילה נשלל החשד כי מדובר בתגובה לחומרים מסוכנים.
בשעה 10:25 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על מספר פעוטות עם תסמיני אלרגיה קלים במעון בביתר עילית. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומבצעים בדיקות רפואיות לכ-10 פעוטות כבני שנה, בהכרה מלאה, עם תסמיני אלרגיה קלים.
יוסי פריד, יצחק טייר וצבי קלאר, חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה, סיפרו: "צוות המעון מסרו כי התינוקות והפעוטות חשו ברע ותסמיני אלרגיה קלים - לאחר שאכלו דג טונה מקופסת שימורים. הענקנו להם סיוע רפואי ראשוני ובשלב זה מצבם מוגדר קל".