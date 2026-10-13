10 פעוטות פיתחו היום (שלישי) תגובה אלרגית לשימורי טונה, במעון בביתר עילית. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, וסגרה את הגן. פרמדיקים שהגיעו למקום העניקו טיפול. תחילה נשלל החשד כי מדובר בתגובה לחומרים מסוכנים.

10 פעוטות פיתחו היום (שלישי) תגובה אלרגית לשימורי טונה, במעון בביתר עילית. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, וסגרה את הגן. פרמדיקים שהגיעו למקום העניקו טיפול. תחילה נשלל החשד כי מדובר בתגובה לחומרים מסוכנים.

10 פעוטות פיתחו היום (שלישי) תגובה אלרגית לשימורי טונה, במעון בביתר עילית. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, וסגרה את הגן. פרמדיקים שהגיעו למקום העניקו טיפול. תחילה נשלל החשד כי מדובר בתגובה לחומרים מסוכנים.