הקרמלין מסר כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין קיים במוסקבה שיחות "מהותיות, כנות מאוד ובונות" עם שליחיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, בנוגע לאפשרויות לסיום המלחמה באוקראינה. לדברי יועץ הקרמלין יורי אושקוב, במהלך הפגישה גובשה "שורה של רעיונות" להסדר שלום, ונדונו גם סוגיות כלכליות. לדבריו, פוטין הציג בפני השליחים את הערכתו לגבי המצב בחזית והבהיר כי רוסיה "תשיג את יעדיה", וכי יש לטפל ב"שורשי הסכסוך". עוד נמסר כי הצדדים הסכימו שפוטין וטראמפ יישארו בקשר, וכי השליחים האמריקנים הבטיחו להעביר את עמדותיו של הנשיא הרוסי לשיחות שיקיימו בקייב בניסיון להגיע להסכם ארוך טווח.