משרד ראש הממשלה שילם על 14 נסיעות לחו"ל של אנשי הצוות הרפואי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מאז 2023, כ-333 אלף שקל על התקשרות ואש"ל (ארוחות, שהייה ולינה), וכ-53 אלף שקל נוספים על טיסות. בסך הכול שולמו 386 אלף שקלים. השנה היקרה ביותר הייתה 2025, אז ההוצאה עמדה על כ-170 אלף שקל. זאת לצד עלות קבועה של 30 אלף שקל בשנה בתוספת מע"מ לראש הצוות הרפואי, ד"ר הרמן ברקוביץ', והחזרי ביטוח. לשם השוואה, על הרופא של נפתלי בנט ויאיר לפיד שולמו בסך הכול 21 אלף שקל בתקופת ממשלת השינוי.
כך עולה מתשובת משרד ראש הממשלה לפנייה של התנועה לחופש המידע. זאת הפעם הראשונה שמשרד ראש הממשלה מפרסם את פרטי ההתקשרויות עם הרופאים שמצטרפים לטיסות של ראש הממשלה בנימין נתניהו לנסיעותיו לחו"ל.
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לפי תשובת משרד רה"מ, עד 2023 לא הצטרף צוות רפואי מיוחד לטיסות ראש הממשלה, וטס איתו רק הצוות הקבוע של יחידה 730, רופא ופרמדיק. מתחילת 2023 מצטרף לטיסות צוות רפואי, ובראשו ד"ר הרמן ברקוביץ'. ההתקשרות איתו החלה ב-1 בינואר 2023, ועלותה 2,500 שקל בחודש בתוספת מע"מ, כלומר 30,000 שקל בשנה בתוספת מע"מ. בנוסף, משולם לו החזר ביטוח: 24,510 שקל כולל מע"מ בשתי שנות ההתקשרות הראשונות, ו-25,125 שקל כולל מע"מ לשנה בשנתיים הבאות.
לצד ברקוביץ', הצטרפו לנסיעות ארבעה אנשי צוות נוספים: טכנאי קוצב הלב חן קבסה ממרכז שיבא טס פעמיים בספטמבר 2023, לקפריסין ולניו יורק. הקרדיולוג ד"ר צבי סירוטקין, רופא צה"לי ממשרד הביטחון, ליווה את ראש הממשלה שלוש פעמים: בניו יורק בספטמבר 2023, בוושינגטון ביולי 2024 ובניו יורק בספטמבר 2024. מפברואר 2025 הצטרף הקרדיולוג ד"ר אייל הלר ממרכז שיבא, שטס שש פעמים, בהן לוושינגטון, להונגריה, לניו יורק ולפלורידה, האחרונה בפברואר 2026 בוושינגטון. האורולוג ד"ר מרדכי דובדבני ממרכז הדסה נסע שלוש פעמים ב-2025: בפברואר ובאפריל, ובמסגרת הנסיעה של יולי 2025 לוושינגטון.
הנסיעה היקרה ביותר ברשימה היא זו של ד"ר סירוטקין לניו יורק בספטמבר 2023, שעלותה נאמדה ב-22,313 שקל בהתקשרות (כולל אש"ל) ועוד 26,573 שקל בלינה. אחריה בדירוג נמצאת נסיעת הלר לניו יורק בספטמבר 2025, עם 15,968 שקל בהתקשרות ו-28,093 שקל בלינה. סך הסכומים שבטבלה מגיע לכ-333 אלף שקל, כאמור לא כולל ההוצאות על הטיסות.
על הטיסות עצמן לא שילמו אנשי הצוות, שנחשבים חלק מהפמליה הרשמית של ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה מממן את הטיסה, בעלות של 1,200 דולר לרופא לטיסת הלוך ושוב. בסך הכול, כל הטיסות עבור אנשי הצוות הרפואי עמדו על 16,800 דולר.
בתשובה לתנועה לחופש המידע נמסר גם כי ראש הצוות הרפואי של שני ראשי הממשלה לשעבר, נפתלי בנט ויאיר לפיד, היה פרופ' גד סגל. ההתקשרות איתו אושרה לכל תקופת כהונתם, ובפועל הוגשו חשבוניות עבור תשעה חודשים בסך 21,060 שקל כולל מע"מ. לא היו התקשרויות לצורך טיסות.
זהו פירוט ההוצאות של משרד ראש הממשלה מאז 2023, לפי רופא ומספר הנסיעות שאליהן הצטרף, על בסיס התקשרות ואש"ל + לינה: הקרדיולוג ד"ר אייל הלר הצטרף לשש נסיעות, בסך הכול שולמו 149,009 שקל; הקרדיולוג ד"ר צבי סירוטקין הצטרף לשלוש נסיעות, בסך הכול שולמו 110,363 שקל; טכנאי קוצב הלב חן קבסה הצטרף לשתי נסיעות, בסך הכול שולמו 41,075 שקל; האורולוג ד"ר מרדכי דובדבני הצטרף לשלוש נסיעות, בסך הכול שולמו 32,817 שקל. בסך הכול מדובר ב-14 נסיעות שעבורן שולמו 333,264 שקל, לא כולל ההוצאות על הטיסות עצמן.
ההוצאות לפי שנה: 2023 - 89,961 שקל; 2024 - 61,477 שקל; 2025 - 170,335 שקל; 2026 - 11,491 שקל.
עו"ד הידי נגב, מנכ"ל התנועה לחופש המידע, מסר בעקבות תשובת משרד רה"מ: "חובת הדיווח והכשירות למלא את תפקיד ראש הממשלה חייבת להיות מקיפה וגלויה לציבור - במיוחד כאשר לא מונה לו מחליף קבוע. לשכת ראש הממשלה נמנעת באופן עקבי מפרסום דוחות עדכניים ומפורטים. נתניהו חצה כבר את גיל 77 וקיימת אי-בהירות ביחס למצבו הרפואי. הגיע הזמן שכל מועמד לראשות הממשלה יפרסם לציבור הצהרה בלתי-תלויה על כשירותו הפיזית והקוגניטיבית למלא את התפקיד".