בעיטות, סטירות, משיכות בשיער והטחת פעוטות ברצפה ובמזרנים: בית המשפט המחוזי-מרכז בלוד גזר שבע שנות מאסר על שלי שיינקר , סייעת בגן ילדים בנתניה ש הורשעה בשורה ארוכה של מעשי אלימות כלפי 12 פעוטות שהיו תחת השגחתה. לצד המאסר חויבה שיינקר לשלם למשפחות הילדים פיצויים בסכום כולל של 300 אלף שקלים.

שיינקר הורשעה בתשע עבירות של התעללות בקטין חסר ישע על ידי אחראי, ב-33 עבירות של תקיפת חסר ישע על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש ובשתי עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות. המעשים בוצעו במשך כחודש אחד, בין 29 במאי ל-27 ביוני 2024, שבמהלכו עבדה בגן ב-15 מועדים.

שלי שיינקר ומחאת הורים אחרי פרסום הפרשה

גזר הדין מתאר שורה ארוכה של אירועים אלימים. בין היתר נקבע כי שיינקר הכתה פעוטות בראשיהם ובפניהם, משכה אותם בזרועותיהם ובשיערותיהם, הפילה אותם והטיחה במשטחי הפעילות, במזרנים ובלולים, ואף בעטה בחלקם. במקרה אחד, כשתינוק בן כשמונה חודשים סירב להמשיך לאכול, היא הכתה אותו בראשו, כיסתה את פניו במגבת ואחזה בהם בחוזקה בעודו מתנגד ובוכה. במקרה אחר משכה פעוטה ישנה בזרועותיה והטיחה אותה ברצפה, ובהמשך בעטה בפניה בעת ששכבה על הרצפה.

שיינקר זוכתה מכמה עבירות מטעמים משפטיים, אולם בית המשפט הבהיר כי אין בכך קביעה שהמעשים לא בוצעו או שמדובר בהפחתה מחומרתם. למעשה, נקבע כי היא הודתה במרבית עובדות כתב האישום.

התביעה טענה כי במהלך 13 ימים מתועדים ביצעה שיינקר כ-60 אירועי תקיפה, כשחלק מהפעוטות חוו אלימות כמה פעמים ביום. לדבריה, מדובר במעשים אכזריים כלפי פעוטות חסרי ישע שאינם מסוגלים לספר מה אירע להם. המדינה ביקשה לגזור על שיינקר 10 שנות מאסר.

הורי הפעוטות תיארו בפני בית המשפט את השלכות האירועים על ילדיהם, כולל התעוררויות בלילה בצרחות, התקפי זעם, הכאה עצמית, קשיי פרידה, רתיעה ממגע, הפרעות אכילה וחוסר אמון. ההורים עצמם תיארו תחושות אשמה, חרדה ופגיעה באמון במסגרות החינוכיות.

"כל פעוט שנפגע - עולם ומלואו"

מנגד, סנגורה של שיינקר, עו"ד שמשון וייס, ביקש לתת משקל לנסיבותיה האישיות ולשיקולי השיקום. הוא ציין כי הייתה בת 22 בעת ביצוע המעשים וללא עבר פלילי, שלמדה חינוך ועברה הכשרה מתוך אהבה לילדים. ההגנה טענה כי בתקופה הרלוונטית היה מחסור בתרופת הקונצרטה שנטלה בשל הפרעות קשב וריכוז וכי היא נותרה פעמים רבות לבדה בגן עם 12 פעוטות. שיינקר הביעה צער וחמלה כלפי הפעוטות ובני משפחותיהם.

השופטת אפרת פינק קבעה כי "כל פעוט שנפגע הוא עולם ומלואו", וכי הפעוטות ומשפחותיהם עלולים לשאת את השלכות המעשים במשך זמן רב. עוד קבעה כי "את מרבית העבירות ביצעה הנאשמת ללא כל סיבה נראית לעין", ודחתה את האפשרות לייחס את המעשים לשחיקה, בין היתר בשל גילה הצעיר והתקופה הקצרה שבה עבדה בגן.

בית המשפט קבע מתחם ענישה של שש שנים וחצי עד עשר שנות מאסר, אך נתן משקל לגילה הצעיר של שיינקר, להיעדר עבר פלילי, להודאתה במעשים ולהליך הטיפולי שבו החלה. לבסוף נגזרו עליה שבע שנות מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרה, מאסרים על תנאי ופיצויים בסך כולל של 300 אלף שקלים.