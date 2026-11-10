יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט עדכן את ראשי גוש השינוי כי מועמדו לתפקיד יו"ר הכנסת הוא חבר מפלגתו מתן כהנא. כך נודע ל-ynet. במסגרת ההסכמות בין איזנקוט לנפתלי בנט, יאיר גולן, אביגדור ליברמן ויאיר לפיד, יו"ר ועדת החוץ והביטחון יהיה ליברמן, יו"ר ועדת הכספים תהיה הח"כית המיועדת לירן אבישר בן חורין ויו"ר הוועדה המסדרת יהיה הח"כ המיועד רועי פולקמן. הרכבי הוועדות יידונו ויגובשו במסגרת דיוני הוועדה המסדרת במהלך השבוע, ויובאו לאישור מליאת הכנסת מחר. לפי הודעת ראשי גוש השינוי, הושגו גם הסכמות באשר להקמת הוועדות המיוחדות, ופרטיהן יפורסמו בנפרד בהמשך.