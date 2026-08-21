הסופר היהודי פרנץ קפקא, אדריכל האבסורד הקיומי, ידע ביצירותיו לתאר לא אחת את הקו הדק והמתעתע שבין האדם לבין החיה והאופן שבו חברות אנושיות מנצלות את עולם החי כדי להגדיר מחדש גבולות של אכזריות. אלא שלעיתים המציאות עולה על כל דימיון ספרותי. אפשר שרק בתיאטרון האבסורד הפוליטי שלנו יכול היה להפציע המחזה הסוריאליסטי להקמת "חפיר תנינים" סביב מתקני הכליאה הביטחוניים. כדי להכשיר את הקרקע למהלך, אצה רצה וחתמה השרה להגנת הסביבה סילמן על מניפסט מגוחך המגדיר את תנין היאור כ-"חיית בר מטופחת לצרכים ביטחוניים", בניגוד גמור לחוות הדעת המקצועית של רשות הטבע והגנים. כל זאת, בעודה מהופנטת מעוד יוזמת עוועים של החלילן מקריית ארבע, בן-גביר.

הסופר היהודי פרנץ קפקא, אדריכל האבסורד הקיומי, ידע ביצירותיו לתאר לא אחת את הקו הדק והמתעתע שבין האדם לבין החיה והאופן שבו חברות אנושיות מנצלות את עולם החי כדי להגדיר מחדש גבולות של אכזריות. אלא שלעיתים המציאות עולה על כל דימיון ספרותי. אפשר שרק בתיאטרון האבסורד הפוליטי שלנו יכול היה להפציע המחזה הסוריאליסטי להקמת "חפיר תנינים" סביב מתקני הכליאה הביטחוניים. כדי להכשיר את הקרקע למהלך, אצה רצה וחתמה השרה להגנת הסביבה סילמן על מניפסט מגוחך המגדיר את תנין היאור כ-"חיית בר מטופחת לצרכים ביטחוניים", בניגוד גמור לחוות הדעת המקצועית של רשות הטבע והגנים. כל זאת, בעודה מהופנטת מעוד יוזמת עוועים של החלילן מקריית ארבע, בן-גביר.

הסופר היהודי פרנץ קפקא, אדריכל האבסורד הקיומי, ידע ביצירותיו לתאר לא אחת את הקו הדק והמתעתע שבין האדם לבין החיה והאופן שבו חברות אנושיות מנצלות את עולם החי כדי להגדיר מחדש גבולות של אכזריות. אלא שלעיתים המציאות עולה על כל דימיון ספרותי. אפשר שרק בתיאטרון האבסורד הפוליטי שלנו יכול היה להפציע המחזה הסוריאליסטי להקמת "חפיר תנינים" סביב מתקני הכליאה הביטחוניים. כדי להכשיר את הקרקע למהלך, אצה רצה וחתמה השרה להגנת הסביבה סילמן על מניפסט מגוחך המגדיר את תנין היאור כ-"חיית בר מטופחת לצרכים ביטחוניים", בניגוד גמור לחוות הדעת המקצועית של רשות הטבע והגנים. כל זאת, בעודה מהופנטת מעוד יוזמת עוועים של החלילן מקריית ארבע, בן-גביר.

הפופוליזם המאפיין יוזמה זו, שיש בה גם רכיב מובהק של התעללות בבעלי-חיים, מקורי כשלעצמו – אך אינו חדש במגרש הפוליטי הקורא תדיר להחרפת תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים. זה מצטייר טוב, זה נשמע "ביטחוני" וזה אופיום להמונים. בעשור האחרון, ובפרט ככל שמפלגת הליכוד הלכה והפכה כהניסטית, העיסוק בתנאי המחייה של האסירים הביטחוניים הפך לקרדום נוח לפוליטיקאים לחפור בו, כחלופה פופוליסטית למול אתגרי השעה הבוערים בזירה הפלסטינית, בפרט בעידן שלפני 7 באוקטובר.

הפופוליזם המאפיין יוזמה זו, שיש בה גם רכיב מובהק של התעללות בבעלי-חיים, מקורי כשלעצמו – אך אינו חדש במגרש הפוליטי הקורא תדיר להחרפת תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים. זה מצטייר טוב, זה נשמע "ביטחוני" וזה אופיום להמונים. בעשור האחרון, ובפרט ככל שמפלגת הליכוד הלכה והפכה כהניסטית, העיסוק בתנאי המחייה של האסירים הביטחוניים הפך לקרדום נוח לפוליטיקאים לחפור בו, כחלופה פופוליסטית למול אתגרי השעה הבוערים בזירה הפלסטינית, בפרט בעידן שלפני 7 באוקטובר.

הפופוליזם המאפיין יוזמה זו, שיש בה גם רכיב מובהק של התעללות בבעלי-חיים, מקורי כשלעצמו – אך אינו חדש במגרש הפוליטי הקורא תדיר להחרפת תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים. זה מצטייר טוב, זה נשמע "ביטחוני" וזה אופיום להמונים. בעשור האחרון, ובפרט ככל שמפלגת הליכוד הלכה והפכה כהניסטית, העיסוק בתנאי המחייה של האסירים הביטחוניים הפך לקרדום נוח לפוליטיקאים לחפור בו, כחלופה פופוליסטית למול אתגרי השעה הבוערים בזירה הפלסטינית, בפרט בעידן שלפני 7 באוקטובר.