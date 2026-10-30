כוחות משטרה נפרסו הערב (שישי) בכניסה לבית המשפט החוקתי בוורשה שבפולין, אחרי דיווחים על השעייתו של נשיא בית הדין בוגדן שוויינצ'קובסקי. מחאות פרצו בקרבת בית הדין מיד עם פרסום ההודעה על השעיית שוויינצ'קובסקי, שאף תועד מנסה להיכנס אל המתחם - אך נחסם על-ידי השוטרים. ראש ממשלת פולין דונלד טוסק, שעומד מאחורי המהלך, הודיע ברשת X כי "חידוש שלטון החוק הוא תהליך מורכב, לפעמים כואב, ודורש פעולה נחרצת. אין דרך אחרת".

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גלריה המונים מחוץ לבית המשפט בוורשה, הערב ( צילום: Wojtek RADWANSKI / AFP )

כוחות משטרה רבים פרוסים במקום ( צילום: Wojtek RADWANSKI / AFP )

בתיעודים מוורשה נראים מפגינים, כשלצידם הנשיא "המושעה" של בית הדין שוויינצ'קובסקי, מנסים לנסר את גדרות בית המשפט כדי לאפשר את כניסתו. בתיעוד נוסף משם, נראה שוויינצ'קובסקי צועק על השוטרים שעומדים עם ציוד לפיזור הפגנות מעבר לגדרות: "אני נשיא בית המשפט. מתחזים מנסים להשתלט על הבניין ואתם לוקחים בכך חלק כשוטרים. אתם מפרים את החוקה ואת החוק. אם תיגעו בי - תתחרטו עך כך". במקביל, שר המשפטים ולדמר זורק אמר לעיתונאים כי הגיש בקשה להסרת חסינות נשיא בית הדין וסגנו.

בינתיים, שר לשעבר קרא למפגינים "להתנגדות רועדת, נחושה וחסרת פחד", והמשטרה המקומית מסרה כי עצרה שלושה בני אדם שהשליכו חפצים על שוטרים. בכלי התקשורת בפולין דווח כי "הקהל תוקף את המשטרה. שוויינצ'קובסקי רוצה לקרוא למנעולן".

המחלוקת הפוליטית המתמשכת החלה בעשור שעבר, אז מפלגת "חוק וצדק" הימנית-שמרנית בפולין העבירה רפורמה משפטית נרחבת, שבאופוזיציה אז טענו כי הייתה בפועל "השתלטות על בתי המשפט". בית הדין האירופי לצדק קבע כי אותה רפורמה הייתה מנוגדת לדין האיחוד. בבחירות שנערכו ב-15 באוקטובר 2023 לא זכתה המפלגה לרוב בפרלמנט, על אף שהייתה הגדולה מבין כלל המפלגות - ומנהיג האופוזיציה דאז דונלד טוסק הקים קואליציה ליברלית שזכתה בהצבעת אמון בפרלמנט, והבטיח לבטל את הרפורמה של קודמיו.

מאז, הפרלמנט הנוכחי בפולין - שרובו שייך למחנה המרכז-שמאל - מינה שופטים חדשים שהושבעו בטקסיים פרטיים בפרלמנט. נשיא פולין קרול נברוצקי ונשיא בית הדין המושעה שוויינצ'קובסקי, שמזוהים עם מפלגת "חוק וצדק", סירבו להשביע שלושה מהשופטים שמינה הפרלמנט, ושוויינצ'קובסקי סירב להכיר בסמכותם או לאפשר להם להיכנס לתפקידם.

כעת, כאמור, החליטו בבית הדין להדיח את שוויינצ'קובסקי שהפך לאחד מסמליה של הרפורמה המשפטית בפולין. הנשיא נברוצקי, שנמצא בדרכו לביקור מדיני בסנגל, הודיע עם פרסום הידיעה על ההשעיה כי יבטל את ביקורו והורה לסובב את מטוסו בחזרה לפולין. "ברגע כזה על הנשיא להיות בפולין", הוא כתב ברשת X. "אני מקצר את הטיסה שלי, אני חוזר".