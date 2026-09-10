הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בראשון לציון כתב אישום נגד מיכאל בר (43) מאשקלון, בגין ביצוע התקפות סייבר רחבות נגד שורה ארוכה של חברות בישראל ואנשים פרטיים, ושאב מהם מידע עסקי ופרטי. לפי האישום, החל מ-2019 ועד ליום מעצרו לפני כשלושה שבועות, פעל בשיטתיות להפצת ולהפעלת תוכנות זדוניות, ששימשו אותו ככלי סייבר התקפיים, ואותן פיתח בעזרת כלי AI. באמצעותן חדר מרחוק למחשבים של 26 חברות וכן למחשבים פרטיים. בין היתר, צילם באמצעות מצלמות המחשבים תמונות אינטימיות של נשים שהועסקו באותן חברות, וכן של בנותיהן הקטינות.