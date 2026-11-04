נשיא המדינה יצחק הרצוג שיגר בחודש שעבר מכתב אזהרה חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולראש המטה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא, ובו התריע מפני הסכנה הגוברת הטמונה בגל הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. המכתב שמזהיר מאפשרות של אסון ביטחוני ולאומי נשלח במקור ב-8/10, אך הופץ בימים האחרונים גם לבכירים במטכ"ל, ליועצת המשפטית לממשלה ולשר החוץ. "אני חש חובה עמוקה ודחופה לכתוב לכם מדם ליבי, להתריע בפניכם על המצב שאליו נחשפתי, שכן אנו כפסע מאסון. עצם האפשרות לשימוש בנשק חם כנגד אזרחי ישראל, או פגיעה קטלנית חלילה באנשי כוחות הביטחון, נושאת בחובה תוצאה נפיצה. תוצאה שעלולה להוביל למלחמת אזרחים".