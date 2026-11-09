אחד הנעלמים הגדולים תרתי-משמע מאז היוודע תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 הוא יו"ר ביחד נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר נועד אמש (ראשון) עם גדי איזנקוט אחרי שיו"ר ישר! קיבל מנשיא המדינה את המנדט להרכבת ממשלה, אולם מטעם השניים לא נמסרה שום הודעה בנוגע לפגישתם.

חברי הכנסת החדשים של ביחד ( צילום: אמיר אטינגר )





בניגוד ליו"ר מפלגתם, חברי סיעתו של בנט דווקא הסכימו להתייחס היום להתפתחויות במערכת הפוליטית, בין היתר על רקע החשש מצד תומכיהם לפגיעה בהבטחת הבחירות לעצירה מוחלטת של תקציבים וכספים מהמדינה למי שאינו משרת במישור צבאי או אזרחי. החשש גבר לנוכח העובדה שבגוש השינוי מתנהלות שיחות על צירוף המפלגות החרדיות לקואליציה של איזנקוט.

בזה אחר זה התייצבו חברי הכנסת המיועדים של ביחד מול המצלמה, והתייחסו לסוגיה הנפיצה במהלך סיור לקראת טקס ההשבעה של הכנסת ה-26 שייערך מחר. "נעשה הכול להקים ממשלה מהר", אמרה לירן אבישר בן חורין. "נעשה את זה בחדרים הסגורים, זה המקום להחליף ממשלות. הדרך היא להשאיר את כל האופציות פתוחות, ולהביא אותה ברגע הנכון. אנחנו נאמנים לעקרונות שלנו ונעשה הכול להביא את התוצאה הכי קרובה למה שהבטחנו לבוחר. שתיקה לא פירושה כהסכמה בשום עניין".

יונתן שלו (24), שיהפוך ממחר לחבר הכנסת הצעיר בכל הזמנים, אמר: "אני נכנסתי למפלגת ביחד כדי לקדם את מהפכת המשרתים, נשאף לממשלה ציונית. אנחנו נעשה הכול כדי להעביר את מהפכת המשרתים, לא נתפשר בנושא הזה. הממשלה הזאת פגעה בלוחמים ופגעה במשרתים, אנחנו נעשה את זה אחרת".

קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה, אמרה: "כיף לחזור לעשייה הציבורית, אני רואה בעצמי משרתת ציבור – הייתי ועדיין, ועכשיו מזווית אחרת, כחברת כנסת, ואני מקווה להיות בממשלה. זה מרגש ואני יותר אתרגש כשתושבע ממשלה. אנחנו רוצים להקים ממשלה מעולה לאזרחי ישראל. המשרתים צריכים להיות בראש סדר העדיפויות, הפירמידה חייבת להתהפך".

גלריה בנט בליל הבחירות ( צילום: יובל חן )

ביהדות התורה לא מכחישים את המגעים עם גוש השינוי, אך חברי הכנסת שלה כמעט שלא מתייחסים לכך בפומבי. אבל ביטוי גלוי לזעם על ראש הממשלה בנימין נתניהו ולציפייה להיכנס לקואליציה שתסדיר את הפטור משירות צבאי לצעירים חרדים נראה הבוקר בעיתונים המזוהים עם חסידות גור ועם ח"כ מאיר פרוש.

במקביל, ובניסיון ראשון אולי לשיתוף פעולה בין יו"ר ישר! גדי איזנקוט למפלגות החרדיות, פנה יו"ר הסיעה רועי פולקמן לראשי סיעות ש"ס ויהדות התורה בכנסת, בהצעה להצטרף לבקשה להחלפת יו"ר הכנסת במסגרת ישיבת הפתיחה של הכנסת ה-26. במכתבים שנשלחו לראשי הסיעות נכתב כי הליך איסוף החתימות לקראת הגשת הבקשה נמצא בעיצומו, וכי רשימותיהם מוזמנות להצטרף להליך. ש"ס לא צפויה להצטרף לבקשה, יהדות התורה סירבה.

זה סדר הישיבה הזמני של הכנסת:

( צילום: דוברות הכנסת )

יצחק גולדקנופף, שליחה של חסידות גור לכנסת, הוא מהדוחפים הבולטים בקרב הסיעות החרדיות לממשלה בראשות גדי איזנקוט. בעיתון "המודיע", ביטאון חסידות גור, נכתב במאמר מערכת כי יהדות התורה נמנעה מהמלצה על מועמד להרכבת הממשלה, בניגוד לעמדת המפלגות האחרות, בשל המשבר הנוגע ללומדי התורה. העיתון מדגיש כי עצם הישיבה בממשלה אינה מטרה בפני עצמה, וכי המבחן המרכזי הוא יכולתה של הממשלה להבטיח את המשך לימוד התורה ואת מעמדם של בני הישיבות.

"יהדות התורה לא ניתנת להסתפק רק בהתחייבות כתובה וחתומה, משום שהוכח שאין לה תוקף", נכתב במאמר. לדברי העיתון, הפעם נדרשות "ערבויות מתאימות", כדי להבטיח שההסכמות אכן ייושמו.

תחת הכותרת "כשאין ברירה - אין ברירה" נכתב במאמר: "גם אנחנו היינו מאוד שמחים אילו לא הייתה כעת התלבטות, ונאמנותנו הלויאלית הייתה ניתנת לגוש האמוני שעימו הלכנו שנים ארוכות. היינו מאוד שמחים לחוש שאנחנו שותפים פוליטיים שווים לגוש שעימו הלכנו בכל מערכות הבחירות האחרונות. אבל אין ברירה, אנחנו נרדפים. תבוא הצעה שערובותיה בצידה - וירווח לכולם".

לפי המוצג במאמר, עמדת החסידות היא דרישה לערבויות ממשיות, מעבר להתחייבויות המקובלות בהסכמים קואליציוניים. בביטאון טוענים כי ניסיון העבר הוכיח שהבטחות כתובות אינן מהוות בהכרח ערבות ליישומן.

בהתייחס לזעם על נתניהו, שלא מימש את רצון החרדים בהסכמים ערב הרכבת הממשלה היוצאת, נכתב במאמר: "הפעם הזו לא ניתן להסתפק רק בהתחייבות כתובה וחתומה, משום שהוכח שאין לה תוקף. הפעם הזו - חייבים ערבויות מתאימות".

גולדקנופף, איזנקוט ופרוש ( צילום: שאול גולן, שלו שלום, REUTERS/Ronen Zvulun )

בגור אמנם ידועים בהתנגדות לנתניהו עוד מאמצע כהונת הכנסת היוצאת, אך באופן מפתיע התבטאויות דומות עלו הבוקר על הכתב גם בעיתון "המבשר", ביטאון ח"כ מאיר פרוש המוביל את הצד המקורב לנתניהו בתוך אגודת ישראל.

שם הטור היה אף נוקב יותר: "במשך ארבע שנים הם הוליכו אותנו באף. עוד סיבוב ועוד אחד, דחייה ועוד דחייה, ח"כים סוררים שמסרבים בתוקף לפטור תלמידי ישיבות מחובת הגיוס, ואחרים שרק מתלבטים, וכל זה למרות שדובר על חוק גרוע מאוד לעולם התורה, עם סנקציות או לפחות הגבלות משמעותיות על תלמידי הישיבות". בטור הופיעה הערכה לפיה "הסדר שיקדם השמאל לא ייתקל בהתנגדות מצד מערכת המשפט, המזוהה עמו, גם אם הסדר דומה מהימין היה נבלם".