המשטרה פשטה הבוקר (יום חמישי) על יעדים ביבנאל ועיכבה לחקירה 16 חשודים - קטינים ובגירים מסביבתם הקרובה - בחשד שנישאו לאחרונה או שהחלו בהכנות ממשיות לקראת טקס חתונה בלתי-חוקי.
מהמשטרה נמסר כי "משטרת מחוז צפון מנהלת מאבק מתמשך נגד תופעת נישואי קטינים המתבצעת לכאורה ובניגוד לחוק בתוך קהילה קטנה וסגורה, שעיקר פעילותה מתקיים במושבה יבניאל שבגליל התחתון. לאחר שלפני כמה שבועות עוכבו לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביישוב, הבוקר פשטו עשרות שוטרים מהמחוז הצפוני פעם נוספת על מספר יעדים ביבנאל - ועיכבו לחקירה עד כה 16 קטינים ובגירים".
זהו גל שני של מעצרים, לאחר שבחודש יוני עוכבו לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביישוב. החתונות, לפי המשטרה, מתקיימות לרוב בשעות הבוקר ובנוכחות מצומצמת של אנשים - מבלי שמיקום הטקס משותף עד למועד התחלתו. הן מתקיימות ללא צילומים ובלי מכשירי טלפון, מחשש שיתועד טקס הנישואים. "לאחר הטקס הדתי, במקרים רבים מתקיים אירוע נוסף לציבור הרחב במסווה של 'מסיבת אירוסין' אליו מוזמנים כל קרוביהם של החתן והכלה", נמסר מהמשטרה.
בחודשים האחרונים פרשיית נישואי הקטינים במושבה עלתה לכותרות, בין היתר בשל פרסומים ב-ynet על נערות מהקהילה החסידית שהגיעו ללדת בבתי חולים סמוכים. במשטרה הסבירו כי אכיפה בנושא הינה מורכבת שכן טקסי החתונה נעשים לרוב באופן חשאי, וגם אם המשטרה עולה על אירוע חגיגי, המשתתפים לא כותבים הזמנות עם המילה חתונה, לא חותמים על מסמך כתובה ולא מקיימים טקס חופה לעיני האורחים כדי שלא יהיו ראיות לקיומה של חתונה.
יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ מירב כהן (ביחד-יש עתיד), מסרה: "יישר כוח למפלג הונאה של מחוז צפון שמנהלים את החקירה המסובכת הזו. לא נרפה עד שכל העבריינים שמתעללים בקטינות וקטינים יהיו מאחורי סורג ובריח". אתמול היא הגיעה לסיור במקום, אחרי שלדבריה מנהלת בית ספר חיתנה את בתה בעודה קטינה לבחור מהקהילה. במהלך הסיור נכנסה כהן לישיבת מועצה שם עוזרה האישי סיפר כי נדחף וכמעט הוכה על ידי אחד העובדים במקום.