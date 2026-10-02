ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שישי) לחקירת ניסיון ריסוק טיסת פליי דובאי, ועל אף שהמקרה עדיין בחקירה ובישראל היו מי שנזהרו להכריע כי מדובר באירוע טרור, רמז רה"מ כי ייתכן וטייס המשנה העומאני נשלח על ידי גורם כלשהו.

"ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת. יניב וחבריו הגיבורים מנוע אסון מהסוג של ה-11 בספטמבר", אמר נתניהו. "המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסף, אנחנו מבררים עכשיו בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד".

ראש הממשלה בנימין נתניהו על טיסת פליי דובאי ( צילום: דוברות ראש הממשלה )





מוקדם יותר היום, יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגאש, כינה את הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי ביום רביעי האחרון "פעולת טרור". מדובר בפעם הראשונה שבה מגדירים באמירויות באופן רשמי את המעשה כטרור, בשעה שהחקירה מתנהלת שם.

גרגאש כתב את הדברים בחשבונו ברשת החברתית X, כשהתייחס לדבריו של הטייס הגיבור סמית מאצ'צ'אר בשיחה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי הבוקר: "הטייס של חברת פליי דובאי ראוי להערכה מלאה. ​​מול פעולת טרור מסוכנת ואסון אפשרי, הוא גילם את המשמעות האמיתית של אומץ ואחריות. המקצועיות והיושרה המוסרית שהפגין בנסיבות המאתגרות ביותר הופכות אותו לגיבור של ממש". אחר כך הוסיף: "תוך הימנעות מפרשנויות או מקידום תיאוריות קונספירציה, ערנות וזהירות נותרות חיוניות בהתמודדות עם סכנות הקיצוניות והטרור".

אתמול, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי "שמע על כך שלאיראן יש קשר לניסיון ריסוק המטוס". על אף שנתניהו נשמע מסויג יותר אתמול, בהודעתו היום נשמע כי הוא אכן רומז למעורבות איראנית. בנוסף, מדבריו עולה כי ישראל מעורבת בחקירת המקרה, אחרי שהטייס הראשי ההודי וטייס המשנה העומאני הועברו מסעודיה לאיחוד האמירויות.

הטייס ההודי הגיבור משחזר את רגעי הדרמה באוויר ( צילום: רויטרס )





שר הביטחון ישראל כ"ץ קבע עוד ביום רביעי בערב כי "האירוע החמור במטוס היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי". "נדע בקרוב מאוד אם לאיראן היה קשר לזה, אבל אני לא יכול לומר זאת לפני סיום החקירה. נגיע לשורש של התוקף הזה - אם היו לו שותפים ואם איראן עמדה מאחוריו. אני חושב שנגלה זאת בקרוב מאוד. מוקדם מדי לומר", אמר נתניהו אתמול בריאיון בארה"ב, אחד מתוך רבים - בשעה שלרוב כלי התקשורת בישראל הוא לא מתראיין.

חוקרים באבו דאבי

חקירת ניסיון ריסוק המטוס עברה לאיחוד האמירויות אתמול, עם העברתם של הטייס ההודי וטייס המשנה העומאני לשטח המדינה, שממנה יצאו ביום רביעי לטיסה לישראל. ישראל ביקשה להיות מעורבת בחקירת הטייס בסעודיה ובאיחוד האמירויות כמשקיפה, אבל ריאד לא הסכימה לכך. כעת, לאחר העברת טייס המשנה לאמירויות, בישראל בונים על היחסים הטובים עם אבו דאבי ועל שיתוף הפעולה ההדוק עם האמירתים כדי להיות מעורבים ככל האפשר בחקירה, גם אם כמשקיפה.

הקברניט סמית הופיע היום לראשונה כשהוא בבית החולים, ושוחח עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. "היו לי כל כך הרבה פציעות, שנפלתי. אני קפטן כבר 11 שנה. אני יודע, גם כשעיניי סגורות, מה קורה במטוס. כשנפלתי, הרגשתי שהמטוס צונח (האף יורד למטה) - וידעתי שאלה השניות האחרונות. ניסיתי לזחול. פתחתי את הדלת - וכל השאר הגיע מיד לאחר מכן. אנשים, בסעודיה ופה (באמירויות, לב"א), טיפלו בי, ולא יכולתי לקבל טיפול טוב יותר ותשומת לב רפואית טובה מזו", סיפר. בהמשך אמר: "הבנתי שאם לא אציג אומץ, 170 נוסעים יאבדו את חייהם".