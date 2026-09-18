במהלך חקירתו בשב"כ ובימ"ר צפון עלה כי אבו אלהיג'א פנה כמה פעמים לגדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, במטרה לסייע להם באופן חשאי.

במהלך חקירתו בשב"כ ובימ"ר צפון עלה כי אבו אלהיג'א פנה כמה פעמים לגדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, במטרה לסייע להם באופן חשאי.

במהלך חקירתו בשב"כ ובימ"ר צפון עלה כי אבו אלהיג'א פנה כמה פעמים לגדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, במטרה לסייע להם באופן חשאי.

כתב האישום יוגש באמצעות עו"ד שיר מושיוב מפרקליטות מחוז חיפה, ונטען בו כי אבו אלהיג'א יצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים, אך הוא נעצר לפני שהספיק לבצע עבורם משימות.

כתב האישום יוגש באמצעות עו"ד שיר מושיוב מפרקליטות מחוז חיפה, ונטען בו כי אבו אלהיג'א יצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים, אך הוא נעצר לפני שהספיק לבצע עבורם משימות.

כתב האישום יוגש באמצעות עו"ד שיר מושיוב מפרקליטות מחוז חיפה, ונטען בו כי אבו אלהיג'א יצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים, אך הוא נעצר לפני שהספיק לבצע עבורם משימות.