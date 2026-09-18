כתב אישום יוגש היום (שישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד סולטן אבו אלהיג'א, בן 31 מטמרה, בגין עבירות ביטחון. אבו אלהיג'א נעצר ב־28 באוגוסט בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית במחוז צפון במשטרה, על ידי לוחמי המשמר הלאומי הצפוני במג"ב.
במהלך חקירתו בשב"כ ובימ"ר צפון עלה כי אבו אלהיג'א פנה כמה פעמים לגדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, במטרה לסייע להם באופן חשאי.
כתב האישום יוגש באמצעות עו"ד שיר מושיוב מפרקליטות מחוז חיפה, ונטען בו כי אבו אלהיג'א יצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים, אך הוא נעצר לפני שהספיק לבצע עבורם משימות.
בשב"כ ובמשטרה מסרו כי הם "רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה", וכי ימשיכו לפעול בהתאם לסמכות הנתונה להם בחוק ולנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי למצות את הדין עם המעורבים בפעילות זו.